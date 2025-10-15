الشباب العربي يزور مجلس الشيوخ ضمن فعاليات نموذج محاكاة البرلمان

نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة للشباب العربي المشاركين في النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، إلى مجلس الشيوخ، وذلك للتعرف على تاريخ الحياة البرلمانية في مصر، ودور المجلس في دعم العملية التشريعية وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة السياسية.

استقبل الشباب العربي المشاركين في النموذج المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والذي رحّب بهم في مقر المجلس، مشيدًا بمبادرة وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية في تنظيم هذا النموذج المتميز الذي يعزز الوعي السياسي والديمقراطي لدى الشباب العربي.

وخلال الزيارة، شاهد المشاركون فيلمًا توثيقيًا حول تاريخ الحياة النيابية في مصر منذ نشأتها وحتى العصر الحديث، كما استمعوا إلى شرح تفصيلي حول آليات عمل المجلس ولجانه النوعية، وطبيعة العلاقة بين مجلسي النواب والشيوخ، ودورهما في دعم رؤية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

وشهدت الزيارة حضور الوزير مفوض فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وراندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع.

يُذكر أن النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر 2025 بمشاركة 60 شابًا وفتاة من 13 دولة عربية هي: مصر، فلسطين، ليبيا، اليمن، العراق، تونس، الجزائر، الإمارات، سلطنة عمان، قطر، الأردن، الصومال، وموريتانيا، تحت شعار "هويتي.. عربية".



أشرف صبحي يكرم منتخب الناشئين والناشئات للبادل بعد إنجازهم ببطولة العالم بإسبانيا

فيما كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب الناشئين والناشئات للبادل بعد إنجازهم الأخير ببطولة العالم بإسبانيا وحصولهم علي المركز الثامن والتواجد ضمن اول 8 منتخبات دول علي مستوي العالم.

حضر التكريم مجلس ادارة الاتحاد المصري للبادل برئاسة المهندس أحمد الغتوري، حيث توجه وزير الرياضة بالشكر الي الجهاز الفني واللاعبين واللاعبات علي ما حققوه من إنجاز دولي في البطولة وحصد المركز الثامن علي العالم.

وأضاف أشرف صبحي للاعبين أنهم جيل محظوظ حيث أنهم أول من مثلوا المنتخب المصري في لعبة البادل وتحقيق هذا الإنجاز المميز وفي المشاركة الثانية للناشئات والأولى للناشئين حيث ان اللعبة تنتشر سريعا ونعمل علي تنميتها وتحقيق المزيد من الانتشار لها.

وكان منتخب مصر للناشئين والناشئات البادل قد حقق إنجازا تاريخيا في مشوارهم ببطولة كأس العالم التي أقيمت في إسبانيا خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر الجاري.

وحصل منتخب ناشئات البادل على المركز الثامن في كأس العالم بينما جاء منتخب الناشئين في المركز الثاني عشر في إنجاز تاريخي لمشوار شباب الفراعنة في البطولة المونديالية.

