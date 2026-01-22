بشرى سارة لمنتفعي التأمين الصحي بمركز بدر

سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة..

قامت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتفقد المقر الجديد للتأمين الصحي بمركز بدر، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية، والوقوف على مدى جاهزية المبنى، تمهيدًا لدخوله الخدمة وافتتاحه خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المبنى يتميز باتساعه وتوفير أماكن انتظار مناسبة

وأشادت محافظ البحيرة بالمقر والذي يهدف تقديم خدمات التأمين الصحي بصورة متكاملة ومتميزة، حيث إن المبنى يتميز باتساعه وتوفير أماكن انتظار مناسبة ومجهزة، تراعي احتياجات كبار السن وذوي الهمم، وتسهم في تخفيف المعاناة عن المرضى والمترددين عليه.

الالتزام بأعلى مستويات الجودة

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، والالتزام بأعلى مستويات الجودة، مؤكدةً أن المحافظة تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها، وتسعى بشكل مستمر إلى توفير بيئة خدمية لائقة وآمنة، تضمن كرامة المواطن وتحقق له رعاية صحية متكاملة.

تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة

جاء ذلك خلال جولتها بمركز ومدينة بدر، تفقدت المدفن الصحي بمركز بدر، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية،حيث المدفن الصحي المتكامل "بدر 2" مقام على مساحة 33 فدانًا، وكذلك تم التسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي الجديدة "بدر 3" على مساحة 5 أفدنة.

وذلك في إطار تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، ويشمل مشروع المدفن بمركز بدر خلية دفن صحي مطابقة للاشتراطات البيئية، وبحيرة تبخير، وغرف أمن ومولدات، ومبنى إداري، وشبكات طرق خدمية، إلى جانب أنظمة متكاملة لتجميع ومعالجة سائل الرشيح، بما يسهم في غلق المقالب العشوائية، والحد من التلوث، وتحسين مستوى النظافة والبيئة بالمحافظة.

