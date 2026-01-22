الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب إثر حادث عمل أليم في البحيرة

مكان الواقعة
مكان الواقعة
18 حجم الخط

​شهدت مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، واقعة حزينة راح ضحيتها عامل بناء في العقد الثالث من عمره، إثر سقوطه من الطابق السادس لعقار تحت الإنشاء، أثناء تأدية عمله، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال وسط صدمة زملائه.

بلاغ الواقعة أمام مبنى الإدارة التعليمية بقلب المدينة

​بدأت المأساة حينما تلقى مركز شرطة إيتاي البارود بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بسقوط شخص من علو أمام مبنى الإدارة التعليمية بقلب المدينة، وعلى الفور، هرعت الأجهزة الأمنية بالبحيرة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، ليتبين صحة البلاغ ووجود جثة هامدة لشاب في العقد الثالث من عمره.

"اختلال توازن" أنهى حياته

​وكشفت المعاينة الميدانية وسماع أقوال شهود العيان، أن الضحية يدعى "محمد أحمد سعد" (27 عامًا)، من أبناء مدينة دمنهور، وكان يعمل في أعمال البناء بالطابق السادس للعقار المذكور، وأفادت التحريات الأولية أنه أثناء قيامه بمهامه، اختل توازنه بشكل مفاجئ، مما أدى إلى سقوطه من هذا الارتفاع وارتطامه بالأرض، وهو ما تسبب في إصابات بالغة أودت بحياته فورًا.

​نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إيتاى البارود 

​قامت سيارة الإسعاف بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود المركزي، حيث تم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق عملها، حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وضمان استيفاء إجراءات السلامة المهنية في موقع العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة ايتاي البارود مركز شرطة ايتاي البارود الأجهزة الأمنية بالبحيرة مدينة دمنهور
ads

الأكثر قراءة

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

الدوري الممتاز، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على حرس الحدود 2ـ1 في الشوط الأول

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

النقل تعلن موعد تشغيل كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع

مفاجأة في الإسكندرية، القبض على أب قتل أبناءه الأربعة بعد العثور على جثثهم بالملاحات

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

اقتراح برغبة أمام الشيوخ لدعم المنشآت الصحية التابعة للإدارات المحلية

إخماد حريق نشب داخل مطعم في حدائق القبة

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الأرز اليوم الخميس 22- 1- 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة أول جمعة من شعبان 1447

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالمكانة المحترمة في المجتمع

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

المزيد
الجريدة الرسمية