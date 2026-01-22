مصرع شاب إثر حادث عمل أليم في البحيرة

18 حجم الخط

​شهدت مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، واقعة حزينة راح ضحيتها عامل بناء في العقد الثالث من عمره، إثر سقوطه من الطابق السادس لعقار تحت الإنشاء، أثناء تأدية عمله، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال وسط صدمة زملائه.

​بلاغ الواقعة أمام مبنى الإدارة التعليمية بقلب المدينة

​بدأت المأساة حينما تلقى مركز شرطة إيتاي البارود بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بسقوط شخص من علو أمام مبنى الإدارة التعليمية بقلب المدينة، وعلى الفور، هرعت الأجهزة الأمنية بالبحيرة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، ليتبين صحة البلاغ ووجود جثة هامدة لشاب في العقد الثالث من عمره.

​"اختلال توازن" أنهى حياته

​وكشفت المعاينة الميدانية وسماع أقوال شهود العيان، أن الضحية يدعى "محمد أحمد سعد" (27 عامًا)، من أبناء مدينة دمنهور، وكان يعمل في أعمال البناء بالطابق السادس للعقار المذكور، وأفادت التحريات الأولية أنه أثناء قيامه بمهامه، اختل توازنه بشكل مفاجئ، مما أدى إلى سقوطه من هذا الارتفاع وارتطامه بالأرض، وهو ما تسبب في إصابات بالغة أودت بحياته فورًا.

​نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إيتاى البارود

​قامت سيارة الإسعاف بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود المركزي، حيث تم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق عملها، حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وضمان استيفاء إجراءات السلامة المهنية في موقع العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.