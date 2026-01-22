منظمي الرحلات لـ وزير السياحة: طلب مرتفع على مصر من كافة الأسواق

18 حجم الخط

أكد منظمو الرحلات أن الموسم السياحي لمصر في عام 2025 كان متميزا للغاية، مشيرين إلى أن الطلب على مصر يشهد نموًّا متواصلًا ومستمرًا، متوقعين زيادة أكبر خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

لقاء وزير السياحة والآثار مع منظمي الرحلات

وخلال لقائهم مع وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أشار منظمو الرحلات إلى أن الطلب على زيارة المقصد المصري كبير ليس فقط من السوق الإسباني، بل من كافة الدول التي يعملون فيها، مؤكدين أن السوق المصري يعد من الأسواق السياحية الجاذبة، حيث تصل لديهم طلبات شهرية تتراوح ما بين 4,000 إلى 5,000 سائح يرغبون في زيارة مصر.

كما أعلنوا عزمهم تنظيم ملتقى مهني منتصف فبراير المقبل، يضم نحو 250 شركة سياحة ومنظم رحلات لاستعراض المقومات والمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري ومناقشة آليات إعداد برامج تسويقية متنوعة تجمع بين مختلف الأنماط والمنتجات السياحية، كما طالبوا بتسهيل إجراءات دخول المعابد في مصر وزيادة بوابات الدخول في أوقات الذروة، لتقليل وجود أي تكدس وطوابير في الدخول وخاصة أن مواعيد الدخول محددة.

وأعرب مسئولو El Corte Ingles عن أن المقصد المصري يشهد طلبًا كبيرًا، مشيرين إلى أن وجود تفاوت كبير في المنافسة السعرية يؤثر سلبًا على المقصد السياحي. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أن الوزارة تتصدى أولًا بأول لأي ممارسات فردية تتعلق بحرق الأسعار.

البدء في الترويج لمنطقة الساحل الشمالي والعلمين في السوق الإسباني

كما أعلنوا عن أنهم يخططون للبدء في العمل على الترويج لمنطقة الساحل الشمالي والعلمين في السوق الإسباني وخاصة في ظل عدم المعرفة الكافية للسائح الإسباني بهذه الوجهات، موضحين أنهم سيقومون بتنظيم رحلة تعريفية في مايو المقبل لمجموعة من منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة معهم لهذه الوجهة السياحية، للتعرف عليها عن قرب ودمجها في برامجهم.

وتم الاتفاق على أن يتم التعاون والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لدعوة عدد من المدونين والمؤثرين والصحفيين من إسبانيا لزيارة تلك الوجهات بهدف الترويج لها.

كما استعرض مسئولي Avoris ما حققوه خلال العام الماضي من نتائج في السوق المصري، مؤكدين على استمرار اهتمامهم بالمقصد المصري ولا سيما في ظل التوقعات بأن يشهد مزيد من النمو خلال 2026.

