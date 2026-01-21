الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غرفة شركات السياحة: السوق الصيني من أهم الأسواق المستهدفة و300 ألف سائح لا يكفي

نادر الببلاوي رئيس
نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة
18 حجم الخط

أكد الدكتور نادر الببلاوي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن السوق الصيني يُعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للسياحة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن التحركات الترويجية المكثفة التي تشهدها الصين تعكس رؤية واضحة لزيادة أعداد السائحين وتنويع مصادر الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

الترويج السياحي لمصر في الصين 

وأوضح الببلاوي أن مشاركة الغرفة وممثلي الشركات السياحية المصرية في القافلة الترويجية التي نُظمت بثلاث مدن صينية كبرى، تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع السياحي الخاص، وتسهم بشكل مباشر في فتح قنوات تواصل فعالة مع كبرى شركات ومنظمي الرحلات بالسوق الصيني.

واكد رئيس غرفة السياحة أنه ألقى كلمة افتتاحية في كل من المدن الصينية الثلاث التي زارتها القافلة، شرح خلالها اهم التطورات التي تشهدها السياحة المصرية والتسهيلات التي تقدمه مصر لزيادة معدلات النمو من مختلف الأسواق خاصة السوق الصيني، مشيرا إلي أن وصول ٣٠٠ ألف سائح فقط لمصر حاليا من دولة بحجم واهمية الصين، غير كافي تماما وان وجودنا هنا هدفه العمل على مضاعفة هذا الرقم عدة مرات.


عرض برامج سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة السائح الصيني واهتماماتهوأضاف رئيس الغرفة أن الإقبال الكبير من ممثلي صناعة السياحة الصينية على فعاليات القافلة يعكس تنامي الاهتمام بالمقصد المصري، لافتًا إلى أن الشركات المصرية المشاركة حرصت على عرض برامج سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة السائح الصيني واهتماماته، سواء في مجال السياحة الثقافية أو الشاطئية أو الترفيهية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري.

وأشار الببلاوي إلى أن التطور الملحوظ في حركة الطيران المباشر بين مصر والصين يمثل عاملًا حاسمًا في دعم خطط النمو خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع شركائها على تعظيم الاستفادة من هذا التطور عبر برامج سياحية متكاملة وحملات ترويجية مشتركة.

وثمّن رئيس غرفة شركات السياحة حصول مصر على جائزة «أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026» من إحدى كبرى المنصات الصينية، معتبرًا أن هذا التتويج يعكس ثقة السوق الصيني في المقصد المصري، ويؤكد نجاح الجهود المبذولة على مستوى الترويج وتحسين التجربة السياحية.

واختتم الببلاوي تصريحاته بالتأكيد على أن الغرفة ستواصل دعم الشركات السياحية المصرية للتوسع في الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الحركة السياحية، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور نادر الببلاوي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السوق الصينى الصين رئيس غرفة السياحة غرفة السياحه الطيران المباشر القطاع السياحى صناعة السياحة

مواد متعلقة

لوضعها على خريطة السياحة الداخلية، محافظة الإسماعيلية تعد فيديو ترويجي

وزير السياحة: زيادة 25% في عدد رحلات الطيران القادمة لمصر خلال الموسم الشتوي

وزير السياحة يلتقي سفير إسبانيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

وزير السياحة والآثار: استرداد 30 ألف قطعة أثرية خرجت بطرق غير شرعية خلال الفترات الماضية

ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات من الجيزة لأسوان لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

رئيس حزب إرادة جيل: الضريبة العقارية الحالية تحمل المواطن أعباء اضافية

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأربعاء

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأربعاء 21-1-2026

123.38 جنيه، سعر الريال العماني في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية