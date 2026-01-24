18 حجم الخط

انطلقت اليوم السبت أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، وذلك في إطار الحرص على تحقيق الدقة والعدالة بين جميع الطلاب.

انطلاق أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء



وتفقد محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بأزهر شمال سيناء سير أعمال التصحيح بالشهادتين، يرافقه ياسر النجار، مدير إدارة الامتحانات، حيث اطمأنا على انتظام العمل داخل لجان التصحيح والالتزام بالتعليمات المنظمة.



وأكد محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بأزهر شمال سيناء على المصححين أهمية تحري الدقة والتأني في قراءة أوراق إجابات الطلاب، ومراجعتها بعناية تامة، حتى يحصل كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.



ومن جانبه، أكد ياسر النجار أن أعمال التصحيح من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الاثنين الموافق 26 يناير، وذلك لتحري الدقة اللازمة أثناء التصحيح.



وأشار إلى أن مركز التصحيح مؤمَّن بالكامل بالتنسيق مع رجال الشرطة وقوات الحماية المدنية، بما يضمن سلامة العاملين وأوراق الإجابة، وسير العمل في أجواء يسودها الانضباط والأمان.

