19 نقابة فرعية للمحامين تستعد لانتخابات مجلسها

تستعد 19 نقابة فرعية للمحامين لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجالس النقابات الفرعية، والمقرر إجراؤها يوم 31 يناير الجاري، وذلك في إطار استكمال الجدول الزمني الذي أقرته نقابة المحامين لإجراء الانتخابات النقابية، وبما يعكس حرص النقابة على ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل الوسط النقابي.

وتشمل المرحلة الثانية النقابات الفرعية بكل من شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، مرسى مطروح، شرق طنطا، غرب طنطا، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، السويس، وأسوان.

وأكدت النقابة العامة للمحامين أن النقابات الفرعية أنهت استعداداتها الخاصة بيوم التصويت، من خلال تجهيز مقار اللجان الانتخابية، وتحديث كشوف الناخبين، وتوفير صناديق الاقتراع، إلى جانب التنسيق الكامل مع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لضمان انتظام العملية الانتخابية منذ فتح اللجان وحتى إعلان النتائج.

وأعلنت النقابة العامة، بالتنسيق مع اللجنة القضائية المشرفة، مجموعة من الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، تضمنت إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل داخل جميع اللجان، وعدم السماح بالتصويت إلا بعد التحقق من العضوية طبقًا لكشوف الناخبين المعتمدة، مع حظر الدعاية الانتخابية داخل مقار اللجان أو في محيطها يوم التصويت.

وشددت الضوابط على منع أي ممارسات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو الإخلال بسير العملية الانتخابية، مع تنظيم عملية الدخول والخروج من اللجان حفاظًا على النظام والانضباط، على أن يتم غلق اللجان في الموعد المحدد، وبدء أعمال الفرز فورًا بحضور المرشحين أو مندوبيهم، ثم إعلان النتائج عقب اعتمادها رسميًا.

وشهدت الأيام الماضية حراكًا انتخابيًا ملحوظًا داخل النقابات الفرعية المشمولة بالمرحلة الثانية، حيث حرص المرشحون على عرض برامجهم الانتخابية التي تركز على تطوير الخدمات النقابية، وتحسين أوضاع المحامين المهنية والاقتصادية، والدفاع عن استقلال المهنة وتعزيز دور النقابات الفرعية في خدمة أعضائها.



ودعت النقابة العامة للمحامين جموع المحامين إلى المشاركة الفعالة في التصويت يوم 31، باعتبار الانتخابات أحد أهم أدوات العمل النقابي، وضمانة حقيقية للتعبير عن إرادة الجمعية العمومية واختيار من يمثل تطلعات المحامين خلال المرحلة المقبلة.

