ثقافة وفنون

شاهد، برومو مسلسل "درش" المقرر عرضه على "dmc" في رمضان

مصطفى شعبان؛ فيتو
 طرحت قناة "dmc" برومو مسلسل "درش"، بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه حصريًا على شاشتها خريطة أعمالها الدرامية في موسم رمضان 2026.

"درش" يدور في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالمفاجآت، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين.
 

أبطال العمل 

 ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم الفنان محمد علي رزق ورياض الخولي ونضال الشافعي ومحمد دسوقي وسهر الصايغ وعايدة رياض وسلوى خطاب وجيهان خليل، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

 

وفي وقت سابق نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة، لقطات تشويقية لمشاركة مجموعة من النجوم في سباق دراما رمضان 2026، وهم أمير كرارة وهند صبري وعصام عمر وشريف منير.

 

موسم دراما رمضان 2026

ويعد مسلسل “رأس الأفعى” من أبرز الإنتاجات المنتظرة خلال الموسم الرمضاني المقبل، نظرًا لطبيعة قصته المشوقة وفريقه الفني الكبير.

 

مسلسل رأس الأفعى

مسلسل رأس الأفعى من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي.

المسلسل من بطولة النجم أمير كرارة وشريف منير وأحمد غزي ومراد مكرم وكارولين عزمي، وعدد من النجوم الآخرين.

