تأجيل تصوير فيلم "خلي بالك من نفسك" لأحمد السقا وياسمين عبد العزيز

قرر المخرج معتز التوني، تأجيل تصوير المشاهد المتبقية من فيلم “خلي بالك من نفسك”، الذي يجمع أحمد السقا وياسمين عبد العزيز إلى شهر مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء موسم دراما رمضان.

وكشف مصدر من داخل الفيلم في تصريحات خاصة لفيتو، أن السبب في تأجيل تصوير الفيلم هو انشغال الفنانة ياسمين عبد العزيز بتصوير مسلسل “وننسى اللي كان”.

وأضاف المصدر أنه تم تصوير عدد مشاهد لا بأس به من الفيلم، وكان من المفترض استكمال التصوير لعرضه في موسم عيد الفطر السينمائي، لكن لن يسعفهم الوقت في ذلك، ومن المرجح عرض الفيلم بموسم الصيف السينمائي.

ومن جانبه قال أحمد السقا في تصريحات خاصة لفيتو، إن فيلم “خلي بالك من نفسك”، هو تجربة مختلفة، تجمع بين الأكشن والدراما الاجتماعية، والكوميديا الراقية.

وأضاف السقا أنه مشغول حاليًا بتصوير عملين سينمائيين فيصور بجانب فيلم “خلي بالك من نفسك”، عمل آخر يحمل اسم “هيروشيما”، والذي من المفترض أن يعرض خلال عام 2026.

كان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز نشرا عبر حساباتهما الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي عددا من الصور تجمعهما معًا، من داخل كواليس تصوير فيلم “خلي بالك من نفسك”، الذي يعد التجربة الأولى لهما معًا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

أبطال فيلم خلي بالك من نفسك

فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف وممثلين أجانب، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

