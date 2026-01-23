الدكتور أحمد جمال الدين موسى يناقش روايته الجديدة "رحلة سمعان الخليوي"

18 حجم الخط

ناقش الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم الأسبق، اليوم الجمعة، روايته الجديدة تحت عنوان: رحلة سمعان الخليوي، خلال ندوة وحفل توقيع أقيم في مبنى "قنصلية" بوسط القاهرة.



وقال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم الأسبق، إن روايته الجديدة «رحلة سمعان الخليوي» استغرقت نحو عام في الكتابة، بعدما تفرغ لها بشكل كامل، وهو ما أتاح له التعمق في بناء الشخصيات ومساراتها السردية بما يخدم الفكرة الأساسية للعمل.

أكد أن الرواية تدور حول مسار صعود اجتماعي يبدأ من موقع شاب بسيط طموح تحول إلى مطور عقاري، في إطار سردي يكشف التحولات التي شهدها المجتمع المصري، خاصة داخل الطبقة الوسطى، وتأثير المال بوصفه أداة رئيسية للحراك الاجتماعي، في مصر ما بعد منتصف السبعينات من القرن العشرين.

وتسلط الرواية الضوء على عالم التطوير العقاري والاتجار في الأراضي الفضاء، باعتبارهما من الأنشطة التي لعبت دورًا محوريًا في تشكيل هذا الحراك، كما تكشف الأثمان الخفية التي تُدفع لضمان النجاح، وما يترتب عليها من تعقيدات إنسانية وأسرية.

وأشار الناقد الكبير الدكتور حسين حمودة إلى أن الرواية تتضمن مستويات متعددة في إطار خصائص أدب الرحلة، وتتناول شخصيات ثرية دراميًا، بينما أكد الدكتور عصام شرف أمنيته أن يرى هذه الرواية مسلسلا تليفزيونيا أو فيلما سينمائيا. ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أن الرواية تولي اهتمامًا خاصًا بالتحولات داخل الطبقة الوسطى، وما أفرزته من أنماط بشرية قائمة على ما يُعرف بـ«الفهلوة»، في ظل تشابك العلاقات بين المال والوظيفة والسلطة، مؤكدًا أن بطل الرواية ليس حالة استثنائية، بل نموذج قابل للتكرار.

وأكد النقاد الدكتور محمد عفيفي ومحمد الكفراوي وأسامة عرابي أن الرواية تعالج فكرة «السقوط» بوصفها نهاية محتملة لمسار الصعود، في تقاطع مع أعمال روائية كلاسيكية، أبرزها رواية «حضرة المحترم» لنجيب محفوظ، وكذلك رواية "ملك التنشين" للمؤلف نفسه، بما تحمله من دلالات عن هشاشة الثروة وزوال النفوذ.

شهدت الندوة حضور عدد من الوزراء السابقين وشخصيات عامة ومثقفين، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق د. عصام شرف،

د. مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور سعد الجيوشي وزير النقل الأسبق، اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق، المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، أحمد بدير مدير دار الشروق، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الفريق أسامة المندوه، لواء طيار حسن محمد حسن، الدكتور حسن القلا، الدكتور محمد عفيفي، د. عصام عبدالصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، الدكتور عمرو سرحان عميد طب المنصورة الأسبق، د. صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء الأسبق، د. سهير لطفي رئيس مركز البحوث الاجتماعية والجنائية الأسبق، الفنان وجيه وهبة.



والكتاب الصحفيون عماد الدين حسين، مصباح قطب، محمد نجم، شاكر عبد الفتاح، محمد السيد صالح، إيمان رسلان، الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، والإذاعي أحمد إبراهيم ومصطفى الطيب، وهبة حافظ، وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي.

