ثقافة وفنون

فيلم "إن غاب القط" يحقق إيرادات غير متوقعة بالسينمات المصرية

إن غاب القط
إن غاب القط
يواصل فيلم «إن غاب القط» تصدره شباك التذاكر المصرية، منذ طرحه بالسينمات، حيث حقق الفيلم بدور العرض أمس الخميس إيرادات وصلت 2 مليون و135 ألف جنيه، ليظل محافظا على المركز الأول بين الأفلام السينمائية المعروضة منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي، ليكون إجمالي إيراداته 46 مليون و500 ألف جنيه.

 

وفي وقت سابق، قال بطل الفيلم الفنان آسر ياسين: إن فيلمه الجديد “إن غاب القط” مختلف تمامًا عن الأعمال السينمائية التي قدمها من قبل.

وأضاف ياسين في تصريحات خاصة لـ"لفيتو"، أن القضية التي يتناولها الفيلم لم يتم الاقتراب إليها من قبل، وجرى العمل عليها بشكل كبير كي يخرج الفيلم بالشكل المطلوب. 

 

قصة فيلم "إن غاب القط"

وتشهد أحداث فيلم “إن غاب القط”، محاولة سرقة إحدى اللوحات العالمية الموجودة في متحف حضاري، ويعلم آسر ياسين الذي يعمل في المتحف بالأمر ويقوم بمطاردة اللصوص.

كما تشهد أحداث فيلم “إن غاب القط” قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركين في بطولة العمل، ويتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر ياسين لحل الأزمة بينهما. 

فريق عمل فيلم إن غاب القط

الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر ياسين وكارمن بصيبص، منهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

فيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

أبطال فيلم إن غاب القط إيرادات فيلم إن غاب القط آسر ياسين
