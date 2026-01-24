طريقة عمل بسكويت سهل وخفيف، في البيت بخطوات بسيطة وناجحة

18 حجم الخط

طريقة عمل البسكويت من أكثر المخبوزات الخفيفة التي يفضلها الكبار والصغار، فهو مثالي مع الشاي أو القهوة، كما يصلح كوجبة خفيفة بين الوجبات أو كتحلية سريعة بدون مجهود كبير.





وتبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل بسكويت سهل وخفيف بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، دون الحاجة إلى خبرة كبيرة في المطبخ.



في هذا التقرير سنقدم طريقة مضمونة لعمل بسكويت هش وخفيف، مع نصائح تضمن نجاحه من أول مرة.



مميزات البسكويت السهل والخفيف

ما يميز هذا النوع من البسكويت أنه:



لا يحتاج إلى وقت طويل في التحضير.

مكوناته اقتصادية ومتوفرة.

قوامه خفيف على المعدة ومناسب للأطفال.

يمكن التحكم في درجة حلاوته حسب الرغبة.

قابل للتنويع بإضافات بسيطة مثل الفانيليا أو البرتقال أو الشوكولاتة.

المكونات الأساسية لعمل بسكويت سهل وخفيف

لتحضير كمية متوسطة من البسكويت نحتاج إلى:

2 كوب دقيق أبيض منخول

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب زبدة طرية أو سمن بدرجة حرارة الغرفة

بيضة واحدة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

هذه المكونات تُعد القاعدة الأساسية، ويمكن تعديلها أو إضافة نكهات أخرى حسب الذوق.

أسهل بسكويت

طريقة التحضير خطوة بخطوة

في وعاء عميق، نضع الزبدة أو السمن مع السكر البودرة ونخفق جيدًا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يصبح الخليط كريميًا وناعم القوام.

نضيف البيضة والفانيليا إلى الخليط، ونستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات تمامًا.

في وعاء آخر، نخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم نضيفهم تدريجيًا إلى الخليط السابق.

نعجن العجين برفق باستخدام اليد حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة لا تلتصق باليد.

نترك العجين ليرتاح لمدة 10 إلى 15 دقيقة، مما يساعد على سهولة التشكيل والحصول على بسكويت هش.

نشكل العجين حسب الرغبة، إما على شكل كرات صغيرة تُضغط بالشوكة، أو باستخدام قطاعة البسكويت.

نرص قطع البسكويت في صينية مبطنة بورق زبدة، مع ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة.

نُدخل الصينية إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 10 إلى 15 دقيقة، حتى يصبح لون البسكويت ذهبيًا فاتحًا.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه ليبرد تمامًا قبل التقديم، حيث يزداد تماسكه بعد أن يبرد.

نصائح لنجاح البسكويت وخفته

يُفضل استخدام السكر البودرة بدل السكر العادي للحصول على قوام أنعم.

عدم الإفراط في العجن حتى لا يصبح البسكويت قاسيًا.

عدم ترك البسكويت في الفرن فترة طويلة؛ لأن البسكويت الخفيف ينضج سريعًا.

يمكن استبدال نصف كمية الدقيق بدقيق الشوفان المطحون للحصول على خيار أخف وأصح.

إذا كانت العجينة جافة قليلًا يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الحليب.

أفكار لتقديم البسكويت

يمكن تقديم البسكويت السهل والخفيف مع:

الشاي أو القهوة في الإفطار أو العشاء.

كوب من الحليب للأطفال.

تزيينه بالسكر البودرة أو غمسه في الشوكولاتة المذابة لإضافة لمسة مميزة.

في النهاية، تُعد طريقة عمل بسكويت سهل وخفيف من الوصفات الأساسية التي يُنصح بإتقانها، لأنها توفر حلوى منزلية صحية وآمنة وخالية من المواد الحافظة، وتمنحك فرصة الابتكار والتجديد في كل مرة حسب ذوق الأسرة.

