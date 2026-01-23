طريقة عمل كيكة البسبوسة فى خطوات بسيطة بـ مذاق مميز

18 حجم الخط

طريقة عمل كيكة البسبوسة، كيكة البسبوسة من ألذ الحلويات المنزلية التي تجمع بين نعومة الكيك وطعم البسبوسة الغني بجوز الهند والسميد.

و طريقة عمل كيكة البسبوسة، سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة، ويمكن تقديمها فى العزومات أو كتحلية خفيفة مع الشاي أو القهوة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كيكة البسبوسة.

مكونات عمل كيكة البسبوسة:-

2 كوب دقيق أبيض منخول

1 كوب سميد ناعم

1 كوب سكر

1 كوب زبادي

½ كوب زيت نباتى

3 بيضات بدرجة حرارة الغرف

1 كوب جوز هند مبشور

1 كيس بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

مكونات الشربات

1 و½ كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر اختياري

طريقة عمل كيكة البسبوسة

طريقة عمل كيكة البسبوسة:-

أولا نحضر الشربات، في قدر على النار، يوضع السكر والماء ويقلب حتى يذوب السكر.

يترك المزيج حتى الغليان لمدة 5 إلى 7 دقائق.

يضاف عصير الليمون ويترك دقيقة واحدة.

تطفأ النار ويضاف الفانيليا، ويترك الشربات ليبرد تماما.

يجب أن يكون الشربات بارد عند إضافته إلى الكيكة الساخنة.

وفي وعاء كبير، نخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدا حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

نضيف الزيت والزبادي ونستمر في الخفق حتى يمتزج الخليط.

في وعاء آخر، نخلط الدقيق والسميد وجوز الهند والبيكينج بودر والملح.

نضيف المكونات الجافة تدريجيا إلى الخليط السائل مع التقليب برفق.

نجهز صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق، ثم نسكب الخليط ونسويه.

ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 35 إلى 40 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.

فور خروج الكيكة من الفرن، نسكب عليها الشربات البارد بالتساوي.

تترك لتتشرب الشربات وتبرد قليلا قبل التقطيع.

تزين برشة جوز هند ناعم على الوجه، أو ترش باللوز أو الفستق، أو صوص شيكولاتة أو كراميل حسب الرغبة.

يمكن تقديمها مع القشطة أو الكريمة المخفوقة.

لنجاح كيكة البسبوسة، لا تفرطي في الخفق بعد إضافة الدقيق حتى لا تصبح الكيكة قاسية.

استخدام السميد الناعم يعطي قوام متوازن وطري.

الالتزام بنسبة الشربات مهم حتى لا تصبح الكيكة معجنة أو جافة.

ترك الكيكة ترتاح 15 دقيقة بعد الشربات يعطي نتيجة أفضل.

