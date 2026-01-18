طريقة عمل بسكويت الشيكولاتة لسهرة مميزة في الإجازة

18 حجم الخط

طريقة عمل بسكويت الشيكولاتة، تعد الإجازة فرصة رائعة للاسترخاء وقضاء أوقات دافئة مع العائلة أو الأصدقاء، ولا تكتمل السهرة المميزة دون تحلية لذيذة تقدم مع الشاي أو القهوة.

ويأتي بسكويت الشيكولاتة في مقدمة الحلويات الخفيفة التي يعشقها الكبار والصغار، بفضل مذاقه الغني وقوامه المقرمش من الخارج والطري من الداخل.

وطريقة عمل بسكويت الشيكولاتة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل بسكويت الشيكولاتة.

مكونات عمل بسكويت الشيكولاتة:-

1 كوب زبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة

1 كوب سكر نصفه أبيض ونصفه بني لإعطاء طعم أعمق

1 بيضة كبيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب دقيق أبيض منخول

½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

1 كوب شيكولاتة شيبس أو شيكولاتة مبشورة

½ كوب مكسرات مجروشة اختياري

طريقة عمل بسكويت الشيكولاتة:-

في وعاء عميق، نخلط الزبدة مع السكر جيدا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وفاتح اللون.

نضيف البيضة والفانيليا ونستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات تماما.

في وعاء آخر، نخلط الدقيق مع البيكنج صودا والملح.

نضيف خليط الدقيق تدريجيا إلى خليط الزبدة مع التقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

نضيف الشيكولاتة الشيبس والمكسرات ونقلب برفق حتى تتوزع داخل العجينة.

نغطي العجينة ونتركها في الثلاجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة لتسهيل التشكيل.

نسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ونرصها في صينية مبطنة بورق زبدة مع ترك مسافة بينها.

نضغط برفق على كل كرة.

ندخل الصينية الفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تحمر الحواف ويظل الوسط طري.

نترك البسكويت يبرد قليلا ليصبح مقرمش ولذيذ.

يقدم مع فنجان قهوة أو كاكاو ساخن.

لنجاح بسكويت الشيكولاتة لا تفرطي في الخبز حتى لا يجف البسكويت.

يجب استخدام زبدة جيدة لطعم أغنى.

يمكن إضافة نكهة القرفة أو القهوة لمذاق مختلف.

يحفظ في علبة محكمة ليظل طري لأيام.

