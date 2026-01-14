الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي في خطوات بسيطة

صوص الشيكولاتة الاقتصادي،
صوص الشيكولاتة الاقتصادي، فيتو
18 حجم الخط

طريقة عمل صوص الشيكولاتة، صوص الشيكولاتة من أكثر الإضافات التي تعطي الحلويات طعم لذيذ وشكل شهي، لكنه في بعض الأحيان يكون مرتفع الثمن إذا تم شراؤه جاهز.

لذلك تلجأ الكثير من الأمهات إلى تحضيره في المنزل بطريقة اقتصادية وبمكونات سهلة وبسيطة تعطي نفس الطعم تقريبا بل قد تكون أفضل لأنه خالى من المواد الحافظة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي.

مكونات عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي:

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلى

نصف كوب سكر

كوب إلا ربع ماء أو كوب حليب

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة زبدة أو ملعقتين زيت نباتى

ملعقة كبيرة نشا اختياري لزيادة القوام

طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادى 
طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي

طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي:

  • في وعاء، اخلطي الكاكاو مع السكر جيدًا حتى يذوب السكر في الكاكاو ولا يتكتل.
  • أضيفي الماء أو الحليب تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يختلط الخليط تماما.
  • ضعي الوعاء على نار هادئة جدا مع التقليب حتى يبدأ في الغليان.
  • إذا أردتى صوص كثيف، ذوبي النشا في قليل من الماء البارد وأضيفيه للخليط مع التقليب.
  • أضيفي الزبدة أو الزيت والفانيليا في النهاية وقلبي حتى تحصلي على صوص لامع وناعم اتركيه يبرد قليلا، وسيزداد سمكه بعد التبريد، ويحفظ فى برطمان معقم لحين الاستخدام.
  • ويستخدم فى الكيكات والعصائر وغيرهم، فهو ذات مذاق غنى يفضله الكبار والصغار.
txt

بأقل التكاليف وأحلى من الجاهز، طريقة عمل بودنج الشيكولاتة

txt

طريقة عمل مويست كيك فى خطوات بسيطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيكولاتة صوص الشيكولاتة الاقتصادى طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادى مكونات عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادى الكيكات الشيف نورهان القاضى

مواد متعلقة

طريقة عمل الليزى كيك فى خطوات سريعة وبمذاق لا يقاوم

مناسبة لأجواء الكريسماس، طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض

طريقة عمل كيك البراونيز فى خطوات بسيطة وأحلى من الجاهز

طريقة عمل الكب كيك، حلوى بسيطة وسريعة التحضير
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحرين وخليج السويس

مصرع 22 شخصا على الأقل وإصابة 30 آخرين في سقوط رافعة على قطار بتايلاند (فيديو)

ارتفاع العباد وانخفاض الذرة، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي في خطوات بسيطة

تيموثي بوسفيلد يسلم نفسه لـ الشرطة الأمريكية بعد إدانته في قضية اعتداء جنسي على طفل

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية