طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي في خطوات بسيطة

طريقة عمل صوص الشيكولاتة، صوص الشيكولاتة من أكثر الإضافات التي تعطي الحلويات طعم لذيذ وشكل شهي، لكنه في بعض الأحيان يكون مرتفع الثمن إذا تم شراؤه جاهز.

لذلك تلجأ الكثير من الأمهات إلى تحضيره في المنزل بطريقة اقتصادية وبمكونات سهلة وبسيطة تعطي نفس الطعم تقريبا بل قد تكون أفضل لأنه خالى من المواد الحافظة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي.

مكونات عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي:

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلى

نصف كوب سكر

كوب إلا ربع ماء أو كوب حليب

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة زبدة أو ملعقتين زيت نباتى

ملعقة كبيرة نشا اختياري لزيادة القوام

طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي

في وعاء، اخلطي الكاكاو مع السكر جيدًا حتى يذوب السكر في الكاكاو ولا يتكتل.

أضيفي الماء أو الحليب تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يختلط الخليط تماما.

ضعي الوعاء على نار هادئة جدا مع التقليب حتى يبدأ في الغليان.

إذا أردتى صوص كثيف، ذوبي النشا في قليل من الماء البارد وأضيفيه للخليط مع التقليب.

أضيفي الزبدة أو الزيت والفانيليا في النهاية وقلبي حتى تحصلي على صوص لامع وناعم اتركيه يبرد قليلا، وسيزداد سمكه بعد التبريد، ويحفظ فى برطمان معقم لحين الاستخدام.

ويستخدم فى الكيكات والعصائر وغيرهم، فهو ذات مذاق غنى يفضله الكبار والصغار.

