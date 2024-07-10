طريقة عمل سلطة الافوكادو الصحية، سهلة التحضير ومذاقها لا يقاوم

طريقة عمل سلطة الأفوكادو، الأفوكادو من الفاكهة الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم كمقبلات أو في عمل السلطة والعصائر المختلفة.

وطريقة عمل سلطة الأفوكادو، سهلة وبسيطة وبدلًا من تناولها في المطاعم تحرص ربات البيوت على تحضيرها في المنزل بتكاليف أقل.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل سلطة الأفوكادو.

مكونات عمل سلطة الأفوكادو:

3 قطع من الخيار

5 قطع أفوكادو

5 طماطم شيري

رشة شبت مفروم

للصلصة

ملعقة كبيرة زيت الزيتون

ملعقة كبيرة طحينة

عصير ليمونة

2 فص ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل سلطة الأفوكادو الصحية:

نحضر الخضراوات ونغسلها جيدًا.

نقطع الخضراوات ونضعها معا فى بولة عميقة.

نخلط مكونات الصلصة معا.

نضيف الصلصة على الخضروات ونقلب جيدا.

نضع السلطة في طبق التقديم وتقدم السلطة بعدها.

سلطة الأفوكادو الصحية

فوائد الأفوكادو للصحة

والأفوكادو من الفاكهة التي لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الأفوكادو:

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا.

يقوى العظام والعضلات وهو مهم للرياضيين كثيرا.

يمد الجسم بالطاقة اللازمة وبالتالي مهم للصغار والكبار قبل ممارسة التمارين الرياضية.

ينظم حركة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك ويطرد السموم من الجسم وذلك لاحتوائه على عالية من الألياف.

ينشط المخ ويرفع مستوى التركيز ومعدلات الذكاء وهو مهم للصغار والطلاب.

يساعد في مقاومة الالتهابات بالجسم.

يساعد فى الوقاية من السرطان لاحتوائه على البيتا كاروتين التى تساعد فى مقاومة الشوارد الحرة المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.

يحمي من أمراض الشيخوخة.

يستخدم فى الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة لزيادة نضارتها وعلاج مشاكلها ومقاومة التجاعيد.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم والدهون الثلاثية لاحتوائه على الأوميجا 3 والدهون الصحية.

يعزز صحة الكبد.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يعمل على زيادة الوزن لمرضى النحافة حيث يضاف إلى النظام الغذائي.

يخفض مستوى الدهون الثلاثية بالجسم.

يمكن أن يساعد فى إنقاص الوزن وذلك فى حالة حسابه ضمن السعرات الحرارية المسموح بها ضمن الغذاء اليومي.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

فوائد الافوكادو ليست علاجية فقط بل هناك فوائد جمالية أيضا حيث يعمل على ترطيب البشرة والشعر ويعزز من نضارة البشرة وجمالها ويحافظ على شبابها لذا يستخدم فى الوصفات الطبيعية وكذلك يدخل فى صناعة مستحضرات التجميل.