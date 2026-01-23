يورتشيتش والشناوي يتحدثان في مؤتمر صحفي اليوم عن مباراة نهضة بركان

18 حجم الخط

يحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز وبرفقته الحارس أحمد الشناوي ظهر الجمعة، المؤتمر الصحفي لمباراة نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الجمعة في قاعة مؤتمرات الملعب البلدي بمدينة بركان، ويتحدث خلاله يورتشيتش والشناوي للإعلام المغربي عن تحضيرات بيراميدز للمباراة الهامة.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويحل بيراميدز بطل القارة السمراء ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

مران بيراميدز

وأقيم المران على ملعب نادي نهضة بركان مساء أمس الخميس واستمر لمدة ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ضمن القائمة وبتواجد المغربي محمد الشيبي والذي التحق بالبعثة فجر اليوم بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته اليوم الجمعة في التاسعة مساء على الملعب البلدي بمدينة بركان والذي يستضيف المباراة ولمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

قيد ناصر ماهر وحمدان محليا وأفريقيا

وكشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن إنهاء إجراءات قيد الثنائي الجديد حامد حمدان وناصر ماهر في القائمتين المحلية والأفريقية للنادي ليحق لهما المشاركة قاريا مع الفريق بداية من مباراة نهضة بركان في دوري الأبطال.

وأوضح أن الدولي الفلسطيني حامد حمدان سيرتدي القميص رقم 33 محليًّا وقاريًّا، بينما سيرتدي ناصر ماهر القميص 27 مع النادي محليًّا وقاريًّا.

