دروجبا ردا على ميدو: حسن شحاتة شخصية قوية ولم يستخدم السحر خلال وجودي معه

18 حجم الخط

علَّق أحمد حسن دروجبا، مهاجم الأهلي وغزل المحلة ومنتخب مصر السابق، على ما أثير حول استخدام حسن شحاتة، المدير الفني لمنتخب مصر، أعمال السحر خلال مشواره مع منتخب الفراعنة.

ما شفتش أي سحر على مدى سنتين

وقال أحمد حسن دروجبا، خلال تصريحات لقناة صدى البلد: “أنا ما شُفتش أي حاجة من أعمال السحر من الكابتن حسن شحاتة خلال وجودي معه في منتخب مصر على مدار سنتين، وحسن شحاتة كان شخصية قوية”.

وأردف قائلًا: “حسن شحاتة مدير فني كبير، وكان يمتلك لاعبين من أفضل اللاعبين في تاريخ منتخب مصر”.

كان أحمد حسام ميدو أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، بعد تصريحات له، زعم خلالها أن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، كان يلجأ إلى أعمال السحر قبل المباريات الهامة في بطولة أمم أفريقيا 2006.

حسن شحاتة، فيتو

مستوى منتخب مصر حاليا لا يؤهله للتتويج بأمم أفريقيا

وحول رأيه في مشوار منتخب مصر بـكأس أمم أفريقيا، رأى دروجبا أن منتخب مصر بعيدًا جدًّا في الفترة الحالية عن التتويج بكأس أمم أفريقيا.

وأوضح قائلًا: “منتخب مصر لما لعب مع مستويات قوية في البطولة ظهرت الفوارق بينه وبين المنتخبات ومنتخب السنغال أقوى من منتخب مصر بمراحل”.

واعتبر دروجبا أنه يمكن تصنيف ما قدمه منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا أنه ليس نجاحًا أو إخفاقًا.

وذكر دروجبا أن منتخب السنغال لم يعجبه في دور المجموعات كمستوى، وأفضل مباراة لعبها منتخب السنغال كانت مباراة المغرب في النهائي.

منتخب مصر رابع كأس الأمم الأفريقية

جدير بالذكر أن منتخب مصر جاء في المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي اختتمت مؤخرًا في المغرب، بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا بركلات الجزاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.