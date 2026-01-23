السبت 24 يناير 2026
موعد معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

 حدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر مواليد 2009، بقيادة حسين عبد اللطيف، يوم 20 فبراير المقبل، موعدا لمعسكر الفريق المقبل، ضمن استعداداته لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة.

ويستمر معسكر منتخب مصر مواليد 2009 حتى يوم 28 فبراير، على أن يحصل اللاعبين على راحة بعد انتهاء المعسكر، ثم يعاود الفريق تجمعه استعدادا للمشاركة في التصفيات التي ستقام في مدينة مصراتة الليبية في شهر مارس المقبل، والمؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

 

منتخب مواليد 2009 يفوز على اليابان بركلات الترجيح

وفي أخر تجمه له الشهر الماضي، فاز منتخب تحت 16 عامًا بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف على نظيره الياباني 3-1 بركلات الترجيح، وذلك في المباراة الودية، التي أقيمت اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

تفاصيل ودية ناشئين مصر واليابان

وانتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة الودية بالتعادل الإيجابي 1-1 وأحرز هدف منتخب مصر اللاعب أحمد بشير، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، بناء علي الاتفاق بين الجهاز الفني للفريقين وحسمها منتخبنا الوطني لصالحه بعد تألق الحارس محمد عبيد الذي نجح في التصدي لثلاثة ركلات ترجيحية.

وقدم المنتخب المصري أداءً جيدًا على مدار شوطي اللقاء، وظهر اللاعبون بصورة مميزة وأهدر العديد من الفرص.

ممر شرفي لحسين عبد اللطيف

وحرص لاعبو منتخب مصر بعد الفوز على إقامة ممر شرفي والاحتفال بعيد ميلاد المدير الفني حسين عبد اللطيف وسط أجواء من السعادة بعد الفوز للمرة الثانية على منتخب اليابان بعد أن حسم الفراعنة الصغار نتيجة الأولي بالفوز 4-3 بركلات الترجيح

30 لاعبا في قائمة منتخب مواليد 2009


وجاءت قائمة  المنتخب المصري لتصفيات أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمي: مالك عمرو – محمد عبيد – آسر عبده – مصطفى تيتو – طارق عاشور - أحمد حمادة.

خط الدفاع:  محمد السيد الديزل – أدم يوسف – سيف الدين تامر – عبد الله عمرو – عبد الله الزناتي  – عادل علاء – يحيي طارق – أحمد الشرايدي.
خط الوسط: عمر عبد الرحيم - سيف كريم - يحيي شيتوس - أحمد صفوت – ياسين موسى – أحمد رجب غالي – دانيال تامر – أحمد بشير – عبد القادر حمادة – زياد سعودي– محمد جمال – عمر فودة.
خط الهجوم:  مازن وائل – أدهم حسيب – ياسين رضوان- خالد مختار.

 

