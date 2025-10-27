تضامن الفيوم تسلم 931 كشكا مجهزا للأسر الأولى بالرعاية

اعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم، أنها سلمت 931 كشكا مجهزا بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء، الى الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز المحافظة، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية العاملة في هذا المجال.

فرص عمل حقيقية

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن مشروع الأكشاك يعمل على تحسين حياة الأسر غير القادرة، وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي، ما سيغير من وجه الاقتصاد المصري، لأنه يوفر فرصة عمل حقيقة للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم، وتحرص وزارة التضامن الإجتماعي على دعم غير القادرين، وتقديم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والعديد من الخدمات والتداخلات الأخرى.

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المديرية مستمرة في التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في القيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية

