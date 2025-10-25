السبت 25 أكتوبر 2025
محافظات

غلق 3 مراكز للعلاج الطبيعي وضبط منتحل صفة طبيب في حملة بالفيوم

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، وهيئة الدواء المصري، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة  حملة على المنشآت الطبية، مراكز طبيه وصيدليات ومراكز العناية بالبشرة والليزر ومراكز العلاج الطبيعي لمراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بالمنشآت للتأكد من تطبيق الشروط الصحية وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين وسلامة وصلاحية الأدوية المستخدمة.

 نتائج الحملة علي المنشآت الطبية

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إنه تم ضبط شخص منتحل صفة طبيب يوقع الكشف الطبي على المرضى في صيدلية بقرية عزبة محمود حسن أبو عش مركز الفيوم ومعه جهاز كي وجهاز فحص أذن وأدوات جراحية، كما تم ضبط  41 علبة من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية، معروضه للجمهور على رفوف الصيدلية، منشطات ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة، كما تم غلق وتشميع 3 مراكز علاج طبيعي وعناية بالبشرة لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم وجود طبيب متخصص.

ضبط كبدة فاسدة، تموين الفيوم يحرر 116 مخالفة في حملة مكبرة على الأسواق

تحرير 37 محضرا لمخالفات دمغ الموازين خلال حملة رقابية بأسيوط

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه تمت إحالة المتهم بانتحال صفة طبيب إلي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

 

الجريدة الرسمية