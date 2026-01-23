ترامب: كندا تعارض بناء "القبة الذهبية" الدفاعية فوق جرينلاند رغم أنها توفر لها الحماية

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، إن كندا تعارض بناء "القبة الذهبية" الدفاعية فوق جرينلاند رغم أنها ستوفر لها الحماية.

وبحسب «الشرق – بلومبرج»، أضاف ترامب: كندا صوتت لصالح إقامة علاقات تجارية مع الصين والتي ستسحقها اقتصاديا خلال عام فقط.

مناقشات إضافية بشأن القبة الذهبية حول جرينلاند

ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري مناقشات إضافية بشأن منظومة «القبة الذهبية» الدفاعية، مشيرًا إلى أن جرينلاند تمثل عنصرًا محوريًا في هذه المنظومة نظرًا لموقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية في رصد التهديدات الصاروخية وتعزيز قدرات الدفاع المبكر.

وأوضح ترامب أن الإطار الذي تم التوافق عليه بخصوص جرينلاند سيشكل مكسبًا كبيرًا للولايات المتحدة ولحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أن أي ترتيبات مستقبلية ستعزز الأمن الجماعي للحلف، وتدعم قدرته على مواجهة التهديدات المتزايدة في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن واشنطن لن تفرض أي رسوم جمركية في سياق ملف جرينلاند، مؤكدًا أن المسار المتبع ليس اقتصاديًا أو تجاريًا، بل أمني واستراتيجي بالدرجة الأولى، ويهدف إلى تحقيق مصالح مشتركة طويلة الأمد.

إطار لاتفاق مستقبلي يمهد لترتيبات أوسع بشأن جرينلاند

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة وضعت بالفعل إطارًا لاتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند، موضحًا أن هذا الإطار يمهد لترتيبات أوسع تتعلق بالأمن والدفاع والتعاون الاستراتيجي، مع التأكيد على أن التفاصيل النهائية ستخضع لمزيد من النقاشات خلال المرحلة المقبلة.

