ترامب: امتلاك جرينلاند ضرورة لحماية أوروبا والعالم من مخاطر غير مسبوقة

ترامب وجرينلاند، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة فعليًا على الدفاع عن جرينلاند، مشددًا على أن هذا الواقع يفرض التزامًا أمريكيًا تاريخيًا وأمنيًا بإرسال قواتها لحماية الجزيرة. وأوضح أن الدنمارك على دراية كاملة بهذا الدور، مذكرًا بأن واشنطن أنشأت قواعد عسكرية هناك وخاضت حروبًا دفاعًا عن الدنمارك وجرينلاند معًا.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لعبت الدور الحاسم في حماية جرينلاند ومنع الأعداء من السيطرة عليها، مؤكدًا أنه بعد الحرب التي حققت فيها أمريكا نصرًا كبيرًا، أعادت جرينلاند إلى الدنمارك، واصفًا هذه الخطوة بأنها “كانت غبية” في ظل ما يواجهه العالم اليوم من أخطار أعظم بكثير مما كان عليه في الماضي.

وأشار ترامب إلى أن العالم الآن يمر بمرحلة شديدة الخطورة، تتزايد فيها احتمالات الحروب النووية وظهور أنواع جديدة من الأسلحة المتطورة، مثل الصواريخ الباليستية وأنظمة تسليح لم تكن معروفة من قبل، وهو ما يجعل المواقع الاستراتيجية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ترامب: جرينلاند أرض غير مأهولة ولكنها شديدة الأهمية استراتيجيًا

وأوضح ترامب أن جرينلاند، رغم كونها أرضًا غير متطورة وغير مأهولة بالسكان بشكل كافٍ، إلا أنها تقع في موقع استراتيجي بالغ الحساسية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، ما يمنحها قيمة أمنية استثنائية في ميزان الصراعات الدولية.

وحول الحديث عن الثروات الطبيعية، أقر ترامب بوجود كميات هائلة من المعادن في جرينلاند، إلا أنه شدد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إليها من أجل الموارد، بل من أجل الأمن القومي الأمريكي. وأضاف أن الوصول إلى تلك المعادن يتطلب التعامل مع الجليد القاسي، لكن هذا ليس الدافع الحقيقي للاهتمام الأمريكي.

ترامب: أهمية جرينلاند اليوم أكبر مما كانت عليه بعد الحرب العالمية الثانية

وأكد ترامب أن أهمية جزيرة جرينلاند الاستراتيجية أصبحت اليوم أعظم بكثير من أهميتها عقب الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن التطورات العسكرية والتكنولوجية جعلت من السيطرة على المواقع الحيوية مسألة وجودية للدول الكبرى.

ترامب: امتلاك جرينلاند دعم للناتو وليس تهديدًا له

ونفى ترامب أن يكون الحديث عن جرينلاند تهديدًا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرًا أن هذه الخطوة ستعزز من قوة الحلف وأمنه. وقال إن الولايات المتحدة قدمت الكثير للناتو لكنها حصلت على القليل، ورغم انتقاداته السابقة للحلف، فإنه دعمه عمليًا أكثر من أي رئيس أمريكي آخر.

واستشهد ترامب بالحرب الأوكرانية كمثال واضح على الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في حماية أوروبا، مؤكدًا أن الأمن الأوروبي مرتبط بشكل مباشر بالقوة الأمريكية وانتشارها العسكري.

ترامب: تفاوض مباشر للاستحواذ على جرينلاد وضرورة قصوى لأمن أمريكا وأوروبا

واختتم ترامب تصريحاته بالإعلان عن نيته إجراء مفاوضات مباشرة من أجل الاستحواذ على جرينلاند، مؤكدًا أن حصول الولايات المتحدة عليها أصبح ضرورة قصوى ليس فقط للأمن القومي الأمريكي، بل لأمن أوروبا والعالم بأسره في ظل التهديدات المتصاعدة.

وتابع: يجب أن يكون لدينا ملكية لجرينلاند حتى نستطيع أن نحميها، الملكية هي رخصة لحمايتها، كل ما نرغب فيه من الدنمارك والقانون الدولي منحنا الأرض لبناء القبة الذهبة الأكبر للدفاع عن أوروبا وكندا أيضا.

