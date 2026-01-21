وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة تريد حلفاء أقوياء وأوروبا مهددة بالدمار

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تسعى إلى حلفاء أقوياء وفعّالين، وليس إلى شركاء ضعفاء، مؤكّدًا أن قوة الحلفاء الأوروبيين تعتبر عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار والأمن في العالم، وأن الاعتماد على دول ضعيفة سيقوض قدرة التحالفات الدولية على مواجهة التحديات الأمنية الكبرى.

تحذير شديد اللهجة من وزير الخارجية الأمريكي: أوروبا مهددة بالدمار إذا استمرت على نفس الثقافة

وحذّر روبيو من أن أوروبا بحاجة إلى مراجعة جذورها الثقافية والسياسية التي رسخت خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن استمرارها في اتباع هذه السياسات والثقافة القديمة سيؤدي إلى تآكل قدراتها وإضعاف دورها في النظام الدولي، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى “دمارها” على حد قوله.

دعوة لإعادة التفكير وإصلاح السياسات لضمان شراكة حقيقية مع أمريكا

وأوضح الوزير الأمريكي أن إعادة أوروبا ترتيب أولوياتها ومراجعة سياساتها ضرورية لضمان شراكة حقيقية ومتينة مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن العلاقة بين واشنطن وأوروبا يجب أن تقوم على التزامات متبادلة وقوة حقيقية في مواجهة التحديات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

روبيو: حلفاء أقوياء هم حصن ضد الأزمات العالمية



واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن واشنطن تعتمد على حلفائها الأقوياء ليس فقط لتعزيز أمنها، بل لضمان استقرار العالم كله، مؤكدًا أن أوروبا إذا لم تعد إلى مسار القوة والمسؤولية، فإنها ستكون أقل قدرة على مواجهة الأزمات الكبرى التي تهدد مستقبلها الإقليمي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.