ترامب: نجري مناقشات إضافية بشأن القبة الذهبية حول جرينلاند

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري مناقشات إضافية بشأن منظومة «القبة الذهبية» الدفاعية، مشيرًا إلى أن جرينلاند تمثل عنصرًا محوريًا في هذه المنظومة نظرًا لموقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية في رصد التهديدات الصاروخية وتعزيز قدرات الدفاع المبكر.

ترامب: الإطار المتفق عليه بشأن جرينلاند مكسب كبير لأمريكا وحلف الناتو

وأوضح ترامب أن الإطار الذي تم التوافق عليه بخصوص جرينلاند سيشكل مكسبًا كبيرًا للولايات المتحدة ولحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أن أي ترتيبات مستقبلية ستعزز الأمن الجماعي للحلف، وتدعم قدرته على مواجهة التهديدات المتزايدة في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي.

ترامب: لا رسوم جمركية مرتبطة بملف جرينلاند

وشدد الرئيس الأمريكي على أن واشنطن لن تفرض أي رسوم جمركية في سياق ملف جرينلاند، مؤكدًا أن المسار المتبع ليس اقتصاديًا أو تجاريًا، بل أمني واستراتيجي بالدرجة الأولى، ويهدف إلى تحقيق مصالح مشتركة طويلة الأمد.

ترامب: إطار لاتفاق مستقبلي يمهد لترتيبات أوسع بشأن جرينلاند

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة وضعت بالفعل إطارًا لاتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند، موضحًا أن هذا الإطار يمهد لترتيبات أوسع تتعلق بالأمن والدفاع والتعاون الاستراتيجي، مع التأكيد على أن التفاصيل النهائية ستخضع لمزيد من النقاشات خلال المرحلة المقبلة.

رسالة سياسية: جرينلاند في قلب الحسابات الأمنية الغربية

وتعكس تصريحات ترامب توجهًا أمريكيًا واضحًا نحو تعزيز الحضور في جرينلاند، باعتبارها نقطة ارتكاز أساسية في معادلة الأمن الغربي، ورسالة مباشرة بأن أي اتفاق مستقبلي حول الجزيرة سيخدم المصالح الأمريكية ويقوي بنية الناتو الدفاعية في مواجهة التحديات العالمية.

