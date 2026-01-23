الجمعة 23 يناير 2026
خارج الحدود

بوليتيكو: إدارة ترامب تدرس فرض حصار بحري على كوبا لحرمانها من واردات النفط

كوبا
كوبا
قالت صحيفة «بوليتيكو»، مساء اليوم الجمعة: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض حصار بحري على كوبا لحرمانها من واردات النفط.

 

رئيس كوبا يرد على تهديدات ترامب

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكر الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، أن بلاده تتعرض لهجمات من قبل الولايات المتحدة منذ 66 عاما، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها حتى آخر قطرة دم.

وكتب رئيس كوبا عبر منصة التواصل الاجتماعي X: "كوبا لا تعتدي على أحد؛ بل تتعرض للهجوم من قبل الولايات المتحدة على مدى 66 عاما. كوبا لا تشكل أي تهديد. إنها تستعد للدفاع عن الوطن حتى آخر قطرة دم".

وجاء ذلك بعدما أعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، نشر منشور على  وسائل التواصل الاجتماعي، يلمح فيه إلى أن وزير خارجيته ماركو روبيو، قد يصبح الرئيس المقبل لدولة كوبا.

 

ترامب يلمح لتولي روبيو رئاسة كوبا 

وعلق  ترامب على رسالة نشرها مستخدم على منصة تروث سوشيال عن احتمالية تولي روبيو حكم كوبا: جاء فيها: أن "ماركو روبيو سيصبح رئيسًا لكوبا"، مصحوبة بـ "إيموجي" ضاحك.

 قائلًا: "يبدو هذا جيدًا بالنسبة إليّ!".

والمستخدم الذي أعاد نشر التغريدة غير معروف على نطاق واسع، ويقول في نبذته التعريفية إنه، محافظ من كاليفورنيا، علمًا بأن لديه أقل من 500 متابع، وفقًا لـ" وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء إعادة نشر ترامب للتعليق –تولى ربيو حكم كوبا– بعد أسبوع من عملية للقوات الأمريكية في العاصمة "كاراكاس"ألقت خلالها القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقلته إلى ولاية نيويورك.

وكان ترامب وجه تحذيرًا للقيادة في المكسيك وكوبا وكولومبيا، ولوح بإمكانية أن تكون أي من الدول الثلاث هي التالية على قائمة الاستهداف في واشنطن.

 

السيرة الذاتية لماركو روبيو

تجدر الإشارة إلى أن ماركو روبيو هو أمريكي من أصول كوبية، ولد في ميامي بولاية فلوريدا. 

