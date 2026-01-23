الدوري الإيطالي: لاوتارو مارتينيز يقود هجوم إنتر ميلان أمام بيزا

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان تشيكل فريقه الرسمية لمواجهة بيزا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تشكيل إنتر ميلان أمام بيزا

يدخل فريق إنتر ميلان مباراته أمام بيزا بتشكيل يضم كل من:

سومر - بيسيك - دي فري - باستوني - لويس هنريكي - سوتشيتش - زيلينسكي - مختريان - كارلوس أوجوستو - بيو إزبوسيتو - مارتينيز

تشكيل إنتر ميلان أمام بيزا، فيتو

مباراة إنتر ميلان أمام بيزا

يستضيف ملعب "جوزيبي مياتزا"، مساء اليوم الجمعة، مواجهة متباينة الطموحات تجمع بين إنتر ميلان، المتصدر والذي يسعى لتعزيز هيمنته، وبيزا القابع في المركز قبل الأخير، ضمن إفتتاح الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

إنتر ميلان يسعى لترسيخ موقعه في الصدارة

وتعد هذه المباراة فرصة ذهبية لفريق المدرب كريستيان كيفو كي يوسع الفارق في الصدارة، خاصة مع ترقب مواجهات نارية لملاحقيه في الجولة ذاتها.

ويدخل إنتر ميلان اللقاء برغبة قوية في نفض غبار الهزيمة الأوروبية الأخيرة أمام أرسنال الإنجليزي بنتيجة 1 /3، والتركيز على مشواره المحلي المذهل؛ حيث يتربع على القمة برصيد 49 نقطة من 21 مباراة، ممتلكًا أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 44 هدفًا.

كيفو يدفع بالقوة الضاربة في تشكيلة إنتر ميلان

ويعول إنتر ميلان بشكل أساسي على القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي سجل 11 هدفًا في الدوري حتى الآن، ويتميز إنتر بصلابة دفاعية حديدية، حيث لم تهتز شباك الحارس يان سومر سوى 17 مرة فقط طوال الموسم، مما يجعله الفريق الأكثر توازنًا في إيطاليا حاليًا.

ولكن إنتر ميلان سوف يفتقد جهود تشالهان أوغلو ودنزل دومفريس، بسبب الإصابة، مما يفتح الباب أمام أسماء مثل بيتر سوتشيتش وبيوتر زيلينسكي للمشاركة أساسيين.

وفي المقابل، يحل بيزا ضيفًا وهو يصارع من أجل البقاء، برصيد 14 نقطة فقط ومن انتصار وحيد طوال الموسم، ورغم وضعه الصعب، أظهر الفريق صلابة محيرة خارج ملعبه؛ ففي حين لم يحقق أي فوز بعيدًا عن دياره، إلا أنه حصد سبع تعادلات من أصل عشر مباريات خاضها خارج أرضه.

تاريخيًا، لم يخسر إنتر ميلان أمام بيزا منذ عام 1987، وحقق الفوز في آخر 6 مواجهات جمعتهما، بما في ذلك فوزه بهدفين دون رد في مباراة الذهاب هذا الموسم.

