رئيس مياه الإسكندرية يتفقد مواقع العمل بالناصرية

18 حجم الخط

تفقد المهندس القذافي إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب بالإسكندرية، رافع الناصرية، ومخازن الناصرية، وورشة الخياطة التابعة للشركة، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء داخل المواقع المختلفة.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تعزيز كفاءة التشغيل والاعتماد على الإمكانات الذاتية.

واطّلع رئيس الشركة، خلال الجولة على منظومة العمل داخل المخازن، ومدى الالتزام بالأسس المنظمة لإدارة المخزون، بما يضمن توافر المهمات اللازمة واستمرارية العمل بكفاءة، كما تابع الحالة التشغيلية لرافع الناصرية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية لضمان استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما شملت الجولة تفقد ورشة الخياطة، التي تمثل نموذجًا ناجحًا لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة، حيث تقوم بسد إحتياجات الشركة وعدد من الشركات التابعة من مهمات السلامة والصحة المهنية وإحتياجات المعامل، بما يسهم في ترشيد النفقات ودعم منظومة الاعتماد على الذات.

وفي كلمته، أكد المهندس القذافي إبراهيم أن التواجد الميداني بين العاملين يعد أحد أهم أدوات التطوير، قائلًا:“نؤمن بأن المتابعة المباشرة لمواقع العمل هي الطريق الحقيقي لرفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الإنضباط، ونسعى دائمًا إلى دعم الورش والمخازن باعتبارها العمود الفقري لمنظومة التشغيل وإستدامة الخدمة.”

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة، ومواصلة التطوير المستمر بما يواكب خطط الدولة في تحسين الخدمات والبنية التحتية، وبما يليق باسم شركة مياه الشرب بالإسكندرية ودورها الحيوي في خدمة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.