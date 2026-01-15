رئيس مياه الغربية يشدد على تعظيم الإيرادات وحسن معاملة المواطنين

18 حجم الخط

عقد اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب بمحافظة الغربية، اجتماعا موسعا ضم قيادات القطاعات التجارية والمالية ومديري عموم الشئون المالية والتجارية بالإدارة المركزية والأفرع إلى جانب مسئولي الشئون المالية والتجارية بكافة فروع الشركة.

وخلال الاجتماع شدد اللواء محمد عبد الفتاح على ضرورة تطبيق اللوائح المنظمة للعمل المالي والتجاري بكل دقة مع التركيز على رفع نسب التحصيل وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة من خلال تبني أفكار استثمارية مبتكرة تسهم في زيادة الموارد المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للشركة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة الغربية أن حسن معاملة المواطنين وتقديم خدمة متميزة لهم ليست مجرد توجيهات بل هي عقيدة راسخة ومبدأ أصيل تتبناه الشركة في كافة تعاملاتها، مشددا على أهمية تذليل العقبات أمام العملاء دون الإخلال بحقوق الشركة أو الإضرار بمصالح المواطنين.

كما وجه رئيس الشركة العاملين إلى بذل مزيد من الجهد والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والوفاء بالاحتياجات التشغيلية مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفا وجهدا مضاعفا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتعزيز ثقة المواطنين في خدماتها.

وتابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة وذلك في إطار الخطة القومية الشاملة لاسترداد أراضي الدولة وتنظيم منظومة العمران غير المخطط.

وأكد محافظ الغربية أن أعمال الموجة الـ28 تنفذ بكل حزم ودقة وتشمل إزالة مختلف صور التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية إضافة إلى التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، مشددًا على أن التنفيذ يتم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وطبقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة بما يضمن تحقيق الأهداف المستهدفة دون أي تهاون أو استثناء.

