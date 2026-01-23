ينتج 39 ألفًا و600 رغيف يوميا، محافظ الدقهلية: نبحث تعميم فكرة المخبز الكبير

18 حجم الخط

يشهد مخبز محافظة الدقهلية الكبير بسوق الجملة استمرار الإقبال عليه بأعداد كبيرة لليوم الثالث علي التوالي.

محافظ الدقهلية: نبحث إمكانية تعميم الفكرة بجميع المراكز والمدن

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار عمل مخبز المحافظة الكبير الكائن بجوار سوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة يوميا، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وعادلة.

وأشار المحافظ إلى أنه يبحث تعميم الفكرة على مستوى مراكز المحافظة.

مواعيد العمل وحصة الإنتاج

وأكد محافظ الدقهلية أن المخبز يعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى نفاد الحصة المقررة للدقيق، مشيرًا إلى أن الحصة اليومية للمخبز تبلغ 60 شيكارة دقيق، يتم من خلالها إنتاج نحو 39 ألفًا و600 رغيف خبز مدعم، بما يسهم في تخفيف الضغط على المخابز الأخرى وتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد اللواء طارق مرزوق على أنه يُمنع نهائيًا صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في التوزيع.

المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المخبز

وكلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام الرقابة التموينية، بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المخبز، والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، وجودة الرغيف، وحسن معاملة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي تجاوزات.

تحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة

وأكد محافظ الدقهلية أن تشغيل مخبز المحافظة الكبير يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وإمكانية تعميمها بمراكز المحافظة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة تليق بأبناء الدقهلية، من قبل اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف العام على أعمال المخبز، والأستاذ محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

