الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري  في الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 4 نقاط.

3-كايزر تشيفز نقطة.

4- زيسكو بدون نقاط.

خالد قمر: الزمالك لن يقف على أي لاعب ومواجهة المصري ستكون صعبة

إبراهيم صلاح: الزمالك بدأ يستعيد مستواه وهذا موقف أحمد فتوح

الزمالك يفوز على المصري في كأس عاصمة مصر في بروفة الكونفدرالية 

وكان فريق الزمالك، قد حقق الفوز على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر 

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك والمصري مباراة الزمالك والمصري الكونفدرالية مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك والمصري مباراة الزمالك القادمه

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يضم صفقة جديدة.. الزمالك يرد على أحقية زيزو في 85 مليون جنيه.. أزمة قوية تهدد مشاركة المنتخبات الكبرى في كأس العالم 2026

روما يتقدم على شتوتجارت 1-0 في الشوط الأول من الدوري الأوروبي

الإسماعيلي يواصل السقوط في الدوري الممتاز ويخسر من المقاولون بثنائية

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

القادسية يفوز على الاتحاد 2-1 في ريمونتادا مثيرة بالدوري السعودي

طاقم تحكيم مصري بقيادة ناجي لمباراة الهلال وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

صدمة في أوروبا بعد نشر ترامب محادثاته مع ماكرون وروته

الجامعات المصرية تحقق مراكز مقدمة في العلوم الطبية بتصنيف التايمز

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 23 يناير 2026

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية حاسمة لمواجهة الفكر المتطرف

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع 4 أصناف وهذا موقف الطماطم

"لا ديسكوهات بعد اليوم"، سر تراجع رضا البحراوي عن قرار الاعتزال وشرط العودة (خاص)

خدمات

المزيد

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية بختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول جمعة من شعبان من الكتاب والسنة، ردده

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها بتحقيق أمنيات طال انتظارها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية