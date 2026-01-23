الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الطريق إلى جسم رشيق ومثالي، أفضل 4 خطوات لحرق الدهون بالجسم سريعا

حرق الدهون
حرق الدهون
18 حجم الخط

حرق الدهون من الخطوات المهمة التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على جسم رشيق ومثالى فى وقت قصير ما يعزز الثقة بالنفس ويحافظ على صحتهن.

وحرق الدهون يكون من خلال التغذية المتوازنة قليلة السعرات الحرارية، مع ممارسة الرياضة يوميا حتى ولو رياضة المشي مع شرب الماء الوفير.

أفضل 4 خطوات لحرق الدهون 

وقال الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن أفضل 4 خطوات علمية لرفع حرق الدهون والتخلص من الدهون الحشوية، هى كالتالي:-

  • التعرض لضوء الصباح لمدة من 10 إلى 15 دقيقة لضبط الساعة البيولوجية وتحسين إفراز السيروتونين ليلا الذى يتحول إلى ميلاتونين منظم للنوم والتمثيل الغذائي، ما يرتبط بوزن صحي وحرق أعلى للدهون.
  • ممارسة تمرينات التنفس العميق لمدة من 5 إلى 10 دقائق يوميا تقلل الإجهاد التأكسدي وتدعم كفاءة الميتوكوندريا، ما ينعكس على أكسدة الدهون وتحسين التعافي.
أفضل 4 خطوات لحرق الدهون 
أفضل 4 خطوات لحرق الدهون 
  • الاهتمام بمعالجة الكبد الدهني وتحسين حساسية الإنسولين وهم أساسيان لزيادة الحرق وتقليل تخزين الدهون الحشوية.
  • تحسين الهضم وحركة الأمعاء لتقليل الانتفاخ ودعم حساسية الإنسولين، وصحة القناة الهضمية المتوازنة تسهل خسارة الدهون وتمنع تفاقم مقاومة الإنسولين وتكوين الدهون الحشوية.

وأضاف: هذه الخطوات يجب الالتزام بها بجانب اتباع نظام غذائي صحى ومتوازن يمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة دون أن يزيد الوزن، مع ضرورة تنظيم مواعيد النوم والطعام، لأن النوم عامل رئيسي فى إنقاص الوزن، وذلك بجانب شرب الماء الوفير على مدار اليوم.

txt

نظام غذائي متوازن فى شهر شعبان لإنقاص الوزن قبل رمضان

txt

خضروات تساعد على فقدان الوزن بدون حرمان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حرق الدهون انقاص الوزن الدهون الحشوية أفضل 4 خطوات لحرق الدهون صحة الصحة الدكتور عمرو مسعد

مواد متعلقة

تغييرات جذرية في الهرم الغذائي، لماذا تراجعت النشويات وتصدرت الدهون والبروتين؟

علاقة نقص فيتامين د بزيادة الوزن

خطة من 3 مراحل لإنقاص الوزن وحرق الدهون

بسرعة وبطريقة صحية، نصائح فعّالة للتخلص من الدهون الزائدة بالجسم
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

صدمة في أوروبا بعد نشر ترامب محادثاته مع ماكرون وروته

الجامعات المصرية تحقق مراكز مقدمة في العلوم الطبية بتصنيف التايمز

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 23 يناير 2026

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية حاسمة لمواجهة الفكر المتطرف

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع 4 أصناف وهذا موقف الطماطم

"لا ديسكوهات بعد اليوم"، سر تراجع رضا البحراوي عن قرار الاعتزال وشرط العودة (خاص)

خدمات

المزيد

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية بختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

دعاء أول جمعة من شعبان من الكتاب والسنة، ردده

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها بتحقيق أمنيات طال انتظارها

المزيد
الجريدة الرسمية