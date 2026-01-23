الطريق إلى جسم رشيق ومثالي، أفضل 4 خطوات لحرق الدهون بالجسم سريعا

18 حجم الخط

حرق الدهون من الخطوات المهمة التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على جسم رشيق ومثالى فى وقت قصير ما يعزز الثقة بالنفس ويحافظ على صحتهن.

وحرق الدهون يكون من خلال التغذية المتوازنة قليلة السعرات الحرارية، مع ممارسة الرياضة يوميا حتى ولو رياضة المشي مع شرب الماء الوفير.

أفضل 4 خطوات لحرق الدهون

وقال الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن أفضل 4 خطوات علمية لرفع حرق الدهون والتخلص من الدهون الحشوية، هى كالتالي:-

التعرض لضوء الصباح لمدة من 10 إلى 15 دقيقة لضبط الساعة البيولوجية وتحسين إفراز السيروتونين ليلا الذى يتحول إلى ميلاتونين منظم للنوم والتمثيل الغذائي، ما يرتبط بوزن صحي وحرق أعلى للدهون.

ممارسة تمرينات التنفس العميق لمدة من 5 إلى 10 دقائق يوميا تقلل الإجهاد التأكسدي وتدعم كفاءة الميتوكوندريا، ما ينعكس على أكسدة الدهون وتحسين التعافي.

الاهتمام بمعالجة الكبد الدهني وتحسين حساسية الإنسولين وهم أساسيان لزيادة الحرق وتقليل تخزين الدهون الحشوية.

تحسين الهضم وحركة الأمعاء لتقليل الانتفاخ ودعم حساسية الإنسولين، وصحة القناة الهضمية المتوازنة تسهل خسارة الدهون وتمنع تفاقم مقاومة الإنسولين وتكوين الدهون الحشوية.

وأضاف: هذه الخطوات يجب الالتزام بها بجانب اتباع نظام غذائي صحى ومتوازن يمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة دون أن يزيد الوزن، مع ضرورة تنظيم مواعيد النوم والطعام، لأن النوم عامل رئيسي فى إنقاص الوزن، وذلك بجانب شرب الماء الوفير على مدار اليوم.

