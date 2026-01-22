الخميس 22 يناير 2026
أخبار مصر

أمطار خفيفة وشبورة، حالة الطقس غدا الجمعة

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية تمتد وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس الآن، غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار قد تصل ليلا للقاهرة

حالة الطقس غدا، رياح وأتربة ورمال تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء وتبدأ في الثالثة فجرا وتنتهي في الساعة العاشرة صباحا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة ويسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 12
  

الجريدة الرسمية