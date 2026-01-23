الجمعة 23 يناير 2026
رياضة

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري قبل موقعة الكونفدرالية

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الزمالك والمصري قبل الموقعة المنتظرة بينهما في الكونفدرالية.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

وشهدت مواجهات الزمالك والمصري تاريخا طويلا من التنافس، حيث التقى الفريقان في 121 مباراة بمختلف البطولات.

ويميل التفوق التاريخي لصالح الزمالك، الذي نجح في تحقيق الفوز خلال 66 مواجهة، مقابل 25 انتصارا للمصري، بينما انتهت 30 مباراة بالتعادل.

وعلى صعيد الأهداف، سجل لاعبو الزمالك 175 هدفًا في شباك المصري، في حين استقبلت شباك الزمالك 91 هدفًا.

ويتربع علي خليل على صدارة هدافي مواجهات الفريقين عبر التاريخ برصيد 11 هدفًا، يليه جمال عبد الحميد بـ9 أهداف، ثم عبد الحليم علي بـ8 أهداف، بينما أحرز حسام حسن 7 أهداف بقميصي الزمالك والمصري، وجاء حسن شحاتة في المركز الخامس برصيد 6 أهداف.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري  في الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 4 نقاط.

3-كايزر تشيفز نقطة.

4- زيسكو بدون نقاط.

خالد قمر: الزمالك لن يقف على أي لاعب ومواجهة المصري ستكون صعبة

إبراهيم صلاح: الزمالك بدأ يستعيد مستواه وهذا موقف أحمد فتوح

الزمالك يفوز على المصري في كأس عاصمة مصر في بروفة الكونفدرالية 

وكان فريق الزمالك، قد حقق الفوز على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر 

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

