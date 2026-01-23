عواد vs صبحي، معتمد جمال يحسم هوية حارس الزمالك أمام المصري

الجمعة 23 يناير 2026
استقر معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على هوية حارس مرمى الفريق في لقاء المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

من يحرس مرمى الزمالك أمام المصري

وعلمت فيتو أن معتمد جمال استقر على الدفع بمحمد عواد أمام المصري بعد تألقه في مباراة الفريق الماضية أمام نفس الفريق ببطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يتواجد محمد صبحي على مقاعد بدلاء الزمالك في لقاء المصري.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري  في الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 4 نقاط.

3-كايزر تشيفز نقطة.

4- زيسكو بدون نقاط.

خالد قمر: الزمالك لن يقف على أي لاعب ومواجهة المصري ستكون صعبة

إبراهيم صلاح: الزمالك بدأ يستعيد مستواه وهذا موقف أحمد فتوح

الزمالك يفوز على المصري في كأس عاصمة مصر في بروفة الكونفدرالية 

وكان فريق الزمالك، قد حقق الفوز على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر 

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

