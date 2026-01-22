طريقة عمل صدور الديك الرومى الروستو المشوية فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

صدور الديك الرومي الروستو المشوية من الأطباق المميزة التي تجمع بين القيمة الغذائية العالية والمذاق الشهي، كما أنها خيار مثالي لمن يتبعون نظام غذائي صحي أو يرغبون في تقديم طبق راقى في العزومات والمناسبات.

ويتميز لحم الديك الرومي بقلة الدهون وغناه بالبروتين، مما يجعله بديلا ممتازا للحوم الحمراء، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل صدور الديك الرومي الروستو المشوية.

مكونات عمل صدور الديك الرومي:-

1 كيلو صدور ديك رومي طازجة أو مجمدة بعد إذابتها جيدا

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

4 فصوص ثوم مفروم

عصير ليمونة كبيرة

1 ملعقة كبيرة خردل

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ملعقة صغيرة روزماري

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة قرفة اختياري

½ ملعقة صغيرة زنجبيل بودر اختياري

طريقة عمل صدور الديك الرومي الروستو

طريقة عمل صدور الديك الرومي الروستو المشوية:-

في وعاء عميق، اخلطي زيت الزيتون مع الثوم المفروم وعصير الليمون.

أضيفي الخردل وجميع التوابل والملح، وقلبي جيدا حتى تتجانس.

اغسلي صدور الديك الرومي وجففيها جيدا بمناديل المطبخ.

افركي الصدور جيدا بالتتبيلة من جميع الجوانب.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل ليلة كاملة للحصول على نكهة قوية.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي صدور الديك الرومي في صينية فرن، ويفضل فوق شبك أو ورق زبدة.

غطي الصينية بورق فويل وأدخليها الفرن لمدة 45 دقيقة.

بعد ذلك، أزيلي ورق الفويل واتركي الصدور تتحمر لمدة 20 إلى 30 دقيقة إضافية حتى تكتسب لون ذهبي.

قومي بتقليبها مرة واحدة ودهنها بالعصارة الناتجة أثناء الشوي للحفاظ على طراوتها.

لنجاح الوصفة لا تفرطي في مدة الشوي حتى لا يجف اللحم.

ترك الصدور لترتاح 10 دقائق بعد إخراجها من الفرن يحافظ على العصارة.

يمكن استخدام ميزان حرارة اللحوم، ويفضل أن تصل الحرارة الداخلية إلى 74 درجة مئوية.

إضافة القليل من مرق الدجاج في الصينية يمنح اللحم طراوة إضافية.

تقدم مع الخضار المشوية مثل البطاطس والجزر والبروكلي.

يمكن تقطيعها شرائح رفيعة وتقديمها مع صوص المشروم أو صوص الخردل.

مناسبة للسندوتشات الصحية والسلطات.

تصلح للتقديم في العزومات بجانب الأرز الأبيض أو الأرز البسمتي.

