خارج الحدود

إيران تحذر ترامب: المواجهة الشاملة ستكون فوضوية وطويلة

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية التطورات والتهديدات الأخيرة حول احتمالية شن هجمات على إيران.

 

احتمالية شن هجمات على إيران

ونشر عباس عراقجي في حسابه على منصة "إكس"، مقال رأي له في صحيفة "وول ستريت جورنال"، مقتبسا منه التعليق الآتي: "بينما ينعى الإيرانيون أحبّاءهم ويعيدون بناء ما دمّره الإرهابيون، يلوح في الأفق تهديد آخر: الفشل النهائي للدبلوماسية".

وأضاف عراقجي: “إن أي مواجهة شاملة ستكون بلا شك فوضوية وضارية، وستستمر لفترة أطول بكثير، بكثير، من الجداول الزمنية الخيالية التي تحاول إسرائيل ووكلاؤها تسويقها للبيت الأبيض”.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشار الوزير إلى أن “رسالة إيران للرئيس ترامب واضحة: لقد حاولت الولايات المتحدة كل الأعمال العدائية الممكنة، من العقوبات والهجمات السيبرانية إلى الهجوم العسكري المباشر- ومؤخرًا، من الواضح أنها أججت عملية إرهابية كبرى - وكل ذلك باء بالفشل. حان الوقت للتفكير بطريقة مختلفة: جربوا الاحترام”.

تراجع ترامب عن مهاجمة إيران

جدير بالذكر أن ترامب كان قد أعلن سابقا تراجعه عن مهاجمة إيران، عقب أيام من تحريك ونقل للمعدات العسكرية، بالإضافة إلى تصعيد الخطاب ودعم المشاركين في الاضطرابات في المدن الإيرانية.

لكن الرئيس الأمريكي صعد لهجته تجاه طهران في الأيام الأخيرة، متحدثا عن ضرورة “تغيير القيادة” الإيرانية، وقال لصحيفة “بوليتيكو” بعد اطلاعه على منشورات المرشد الإيراني علي خامنئي، إنه قد حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران.

وأضاف ترامب أن “حكام طهران يعتمدون على القمع والعنف”، مشيرا إلى أن على قيادة إيران التركيز على إدارة البلاد بشكل صحيح “كما أفعل أنا، لا على قتل الآلاف للسيطرة”. وزعم الرئيس الأمريكي أن “إيران هي أسوأ مكان للعيش في العالم بسبب سوء القيادة”، وتبع ذلك تقارير عن تحركات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وكان خامنئي قد وصف يوم السبت الماضي، ترامب بـ"المجرم" لدعمه المتظاهرين في إيران وألقى باللائمة على “مثيري الفتنة” في حدوث آلاف الوفيات.

وفي مقابل هذه التهديدات، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أن إيران مستعدة لتلقين ترامب "درسا لا ينسى" في حال اتخاذه قرارا بمهاجمة الجمهورية الإسلامية.

ولوّح مسؤولون إيرانيون، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، بأن أي استهداف للمرشد الأعلى خامنئي سيعد إعلان حرب شاملة، وسيستدعي ردا واسعا.

ترامب إيران خامنئي الرئيس الأمريكى امريكا وايران

