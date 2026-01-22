ترامب: سنرى ما سيحدث بشأن إيران ولا أريد الدخول في التفاصيل

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب “سنرى ما سيحدث بشأن إيران ولا أريد التفصيل في الإجراءات التي قد أتخذها” على هامش توقيع الميثاق التأسيسى لمجلس السلام بشأن غزة وفقًا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

هاكابي: توجيه ضربة لإيران مطروحة على الطاولة

وفي وقت سابق اليوم، أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن جميع الخيارات بشأن توجيه ضربة لإيران مطروحة على الطاولة، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سوف يفى بوعده"، دون إعطاء المزيد من التوضيحات.

وقال هاكابي، إنه على طهران أخذ تهديدات ترامب على محمل الجدية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يتردد فى استخدام القوة العسكرية، بحسب ما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وأضاف هاكابى إلى أن تأجيل أى ضربة محتملة ضد إيران يعود إلى تقييم الوضع الداخلى الإيراني وليس إلى تراجع الموقف الأمريكي.

ترامب يوقع على الميثاق التأسيسي لمجلس السلام بشأن غزة

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على ميثاق "مجلس السلام"، وذلك خلال اجتماع ضم قادة الدول المنضمة للمجلس الذي أعلن عن تشكيله حديثا.

وشدد ترامب خلال توقيع الميثاق أن المجلس ملتزم بضمان نزع السلاح من قطاع غزة وإعادة بنائه بشكل جميل.

وقال ترامب في كلمة خلال الاجتماع في منتدى دافوس، إنه يتعامل مع مسألة تشكيل "مجلس السلام" بجدية، معتبرا أن هناك "فرصة لإحلال السلام".

ترامب: أنهيت الحرب التي استمرت لفترة طويلة في قطاع غزة

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته أنهت الحرب التي استمرت لفترة طويلة في قطاع غزة ونجحت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء نزاعات استمر بعضها لأكثر من 35 عاما، مؤكدا أن الهدف هو منع اندلاع حروب جديدة وتعزيز الاستقرار.

وتوجه ترامب بالشكر إلى قادة الدول التي قبلت الانضمام إلى "مجلس السلام"، معربا عن تقديره لدعمهم ومشاركتهم في هذه المبادرة.

