فضيحة تهز الكيان الصهيوني، تسريب معلومات عن موعد الحرب مع إيران

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي والشاباك يحققان في قيام جهة من داخل جهاز الأمن مطلعة على معلومات سرية بتسريب بيانات حول الهجوم على إيران.

تسريب معلومات عن موعد الحرب مع إيران

ومن جانبها، أفادت الصحيفة العبرية، بأن الشكوك حول تسريب معلومات خطيرة عن إيران تسربت من داخل المؤسسة الأمنية، وأن مسئولا أمنيا يستخدم معلومات سرية للمقامرة.

وقالت قناة "كان نيوز" إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) يحققان في شكوك خطيرة حول استخدام مسئول أمني مطلع على معلومات سرية للمقامرة على موقع "بولي ماركت" الدولي.

ووفقا لما نشر مساء الخميس، فقد عقدت المخابرات العسكرية والشاباك محادثات وبدأتا التحقيق في هذه الشبهة ولكن في هذه المرحلة، تقرر عدم فتح تحقيق رسمي.

مراهنة حول ضربة إسرائيلية على إيران

وتتركز الشبهة على مستخدم لموقع إلكتروني للمراهنة على الأحداث المستقبلية، راهن بعشرات الآلاف من الدولارات، وكانت توقعاته صحيحة بشكل استثنائي لأربعة أحداث أمنية متعلقة بـالهجوم الإسرائيلي على إيران

وربح المستخدم الذي راهن بشكل صحيح أكثر من 150 ألف دولار، ووفق الإعلام العبري تجري المؤسسة الأمنية تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت هذه المعلومات مسبقة ومستقاة من مصادر سرية.

وفي شهر يناير 2026، عاد متداول "بولي ماركت" إلى الساحة بعد غياب دام سبعة أشهر ليراهن على ضربة إسرائيلية ضد إيران.وأشعل هذا الحدث من جديد التكهنات في السوق حول ما إذا كان هذا النشاط يعكس تموضعًا بمعلومات داخلية أو مجرد صدفة.

