السبت 11 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

ابنة إيناس الدغيدي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواج والدتها

إيناس الدغيدي

فاجأت ابنة المخرجة إيناس الدغيدي، جمهور موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بتعليقها المؤثر على زواج والدتها الذي تم خلال الساعات الماضية، في احتفال بسيط اقتصر على المقربين فقط.

ونشرت ابنة الدغيدي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام منشورًا عبّرت فيه عن فخرها وسعادتها الكبيرة بهذه الخطوة، قائلة: “كانت دايمًا بتعلّمني أجري وراء أحلامي مهما حصل، والنهاردة أمي حققت حلم من أحلامها واتجوزت وهي فوق الـ70 سنة، هي القدوة والمثال.. بجد ملهمة جدًا”.

 

المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور وعدد من الفنانين، الذين حرصوا على تهنئة المخرجة الشهيرة، مشيدين بشجاعتها وإصرارها على خوض تجربة جديدة في هذه المرحلة من حياتها، مؤكدين أن زواجها يُعد رسالة قوية في حب الحياة والسعي نحو السعادة، وهي ذات القيم التي جسّدتها الدغيدي في أعمالها السينمائية على مدار مشوارها الفني الطويل.

 

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي قد احتفلت أمس بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في أجواء هادئة بعيدًا عن عدسات الإعلام، التزامًا برغبة العروسين في الحفاظ على الخصوصية.

 

أقيمت مراسم عقد القران في إحدى الفيلات الخاصة بالقاهرة، بحضور محدود من الأهل والأصدقاء المقربين من داخل وخارج الوسط الفني، وذلك بعد الضجة التي صاحبت إعلان ارتباطهما خلال الأسابيع الماضية.

 

التواصل الاجتماع المخرجة ايناس الدغيدي تجربة جديدة إيناس الدغيدي الوسط الفني رسالة مؤثرة مواقع التواصل الاجتماع لمخرجة إيناس الدغيدي

