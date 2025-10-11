ابنة إيناس الدغيدي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواج والدتها

فاجأت ابنة المخرجة إيناس الدغيدي، جمهور موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بتعليقها المؤثر على زواج والدتها الذي تم خلال الساعات الماضية، في احتفال بسيط اقتصر على المقربين فقط.

ونشرت ابنة الدغيدي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام منشورًا عبّرت فيه عن فخرها وسعادتها الكبيرة بهذه الخطوة، قائلة: “كانت دايمًا بتعلّمني أجري وراء أحلامي مهما حصل، والنهاردة أمي حققت حلم من أحلامها واتجوزت وهي فوق الـ70 سنة، هي القدوة والمثال.. بجد ملهمة جدًا”.

المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور وعدد من الفنانين، الذين حرصوا على تهنئة المخرجة الشهيرة، مشيدين بشجاعتها وإصرارها على خوض تجربة جديدة في هذه المرحلة من حياتها، مؤكدين أن زواجها يُعد رسالة قوية في حب الحياة والسعي نحو السعادة، وهي ذات القيم التي جسّدتها الدغيدي في أعمالها السينمائية على مدار مشوارها الفني الطويل.

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي قد احتفلت أمس بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في أجواء هادئة بعيدًا عن عدسات الإعلام، التزامًا برغبة العروسين في الحفاظ على الخصوصية.

أقيمت مراسم عقد القران في إحدى الفيلات الخاصة بالقاهرة، بحضور محدود من الأهل والأصدقاء المقربين من داخل وخارج الوسط الفني، وذلك بعد الضجة التي صاحبت إعلان ارتباطهما خلال الأسابيع الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.