ثقافة وفنون

راشد الماجد يحيي حفلا في الرياض 30 يناير

يحيي الفنان راشد الماجد حفلا في المملكة العربية السعودية يوم 30 يناير الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويأتي حفل راشد الماجد بعد طول غياب، ويقود الحفل المايسترو وليد فايد، ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر قريبا.

وفي وقت سابق أحيا راشد الماجد واحدة من أقوى حفلاته الغنائية بمصر في دار الأوبرا المصرية وسط حضور جماهيري كبير.

حفل راشد الماجد في مصر 

وغنى راشد الماجد خلال الحفل أغنية عاش سلمان حيث إنه وجه رسالة لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

أغنية يا حرام

ومن ناحية أخرى طرح الفنان راشد الماجد مؤخرا  أغنية جديدة تحمل اسم “يا حرام”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وبعض منصات الموسيقى المختلفة.

أغنية يا حرام لـ راشد الماجد، من كلمات: حامد الغرباوي، ألحان: وليد الشامي، توزيع موسيقي: وليد فايد.

وتقول كلمات الأغنية:

يا حرام الدنيا دارت فينا

وانتهى كل اللي بيني وبينه 

يازماني كيف أرجعه؟

وعيني ما ضل بيها دمعة! 

والله لو ندري ولا حبّينا 

 

