مسلسلات رمضان 2026، كل ما تريد معرفته عن المسلسل العراقي "حمدية"

طرحت منصة MBC شاهد منذ قليل إعلان ترويجي قصير لمسلسل حمدية وذلك عبر حساب المنصة الرسمي على انستجرام، وأرفقت تعليق: “الحب يحتاج تضحيات.. وقلب قوي يقبل التحديات.. انتظروا مسلسل حمدية خلال شهر رمضان مجانًا وحصريًا على MBCShahid”.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل حمدية

ينتمي مسلسل حمدية إلى عالم الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول فتاة تواجه قسوة الحياة منذ الصغر، بعد فقدان والدتها وزواج والدها من امرأة أخرى، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة الفقر والعمل الشاق، محاولة النجاة وسط ظروف قاسية شكلت ملامح شخصيتها.

ومع مرور السنوات، تبدأ حياة حمدية في التحسن عندما يجد الحب طريقه إلى قلبها، إلا أن هذا الحب لا يقودها إلى الأمان، بل يفتح أمامها أبوابًا من الأخطاء والآلام.

ويعد العمل من المسلسلات المنتظرة في موسم رمضان الدرامي، لأنه يجمع بين الدراما الاجتماعية القريبة من الواقع، وعناصر الجريمة والتشويق، مع معالجة نفسية عميقة لشخصية نسائية تواجه الحياة بصلابة، وتدفع ثمن اختياراتها.

مسلسل حمدية هو عمل درامي عراقي من تأليف نور البدري، وإخراج بيير قلام، ويضم نخبة من نجوم الدراما العراقية، أبرزهم أميمة جواد الشكرجي، رويدا شاهين، ريام الجزائري، علي جابر، جواد الشكرجي، مهند ستار، وأميرة جواد.

أميمة جواد الشكرجي

وأميمة جواد الشكرجي هي ممثلة عراقية درست السينما في جامعة عمان، ثم اتجهت إلى صقل جانبها الإبداعي بدراسة تصميم الأزياء في معهد بيكاسو.

ولقد لفتت الأنظار تلفزيونيًا من خلال تجسيدها شخصية بيداء في المسلسل الدرامي خان الذهب عام 2023، قبل أن تعود لتقديم الدور نفسه في الجزء التالي خان الذهب: البداية عام 2024، لتؤكد حضورها وتبرز موهبتها الفنية.

