الأمن يفحص فيديو لسيدة تلقي بصغارها من الطابق الثالث في المطرية

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة تلقي بصغار من شرفة شقتها في الطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة المطرية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لـ سيدة تلقي بصغار من شرفة شقتها في الطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة المطرية.

ويظهر الفيديو السيدة وهي تمسك بالصغار وتلقي بهم من العلو، بينما كان الأهالي المتواجدون في أسفل العقار يصرخون ويستنجدون بالمارة، في مشهد أثار صدمة شديدة لدى المتابعين.

وقد أثار الفيديو ردود فعل غاضبة واستياء واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة التحقيق في الواقعة وتحديد هوية السيدة المتورطة.

كما دعوا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأطفال ومحاسبة المسئولين عن الحادث، حفاظًا على سلامة الأرواح.

