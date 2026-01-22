الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يفحص فيديو لسيدة تلقي بصغارها من الطابق الثالث في المطرية

سيدة تلقى بصغارها
سيدة تلقى بصغارها من الطابق الثالث في المطرية
18 حجم الخط

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة تلقي بصغار من شرفة شقتها في الطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة المطرية. 

سيدة تلقي بصغارها من الطابق الثالث في المطرية 

 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لـ سيدة تلقي بصغار من شرفة شقتها في الطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة المطرية. 

ويظهر الفيديو السيدة وهي تمسك بالصغار وتلقي بهم من العلو، بينما كان الأهالي المتواجدون في أسفل العقار يصرخون ويستنجدون بالمارة، في مشهد أثار صدمة شديدة لدى المتابعين.

 

وقد أثار الفيديو ردود فعل غاضبة واستياء واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة التحقيق في الواقعة وتحديد هوية السيدة المتورطة. 

كما دعوا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأطفال ومحاسبة المسئولين عن الحادث، حفاظًا على سلامة الأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيدة تلقى بصغارها من الطابق الثالث في المطرية سيدة تلقى بصغارها سيدة تلقى بصغارها من الطابق الثالث المطرية منطقة المطرية

مواد متعلقة

إحالة ربة منزل متهمة بسرقة الشقق السكنية في المطرية لمحكمة الجنح

تجديد حبس ربة منزل متهمة بسرقة المساكن في المطرية

لها معلومات جنائية، الأمن يكشف تفاصيل فيديو سرقة سيدة لـ"غسيل" الجيران في المطرية

السجن 3 سنوات لـ عامل بتهمة ضرب جاره حتى الموت في المطرية
ads

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

الدوري الأوروبي، فيكتوريا بلزن يتقدم على بورتو 0/1 في الشوط الأول

عاهل المغرب يغلق باب الفتنة، بيان من الملك محمد السادس حول أحداث أمم أفريقيا

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

الإسماعيلي يواصل السقوط في الدوري الممتاز ويخسر من المقاولون بثنائية

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

خدمات

المزيد

الصويا تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدولار يسجل 448.73 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟

هل يجوز تصدير الكلاب الضالة للدول التي تأكلها؟ أزهري يعلن مفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية