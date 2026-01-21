الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وصلت الأحد الماضى إلى دولة عربية، واشنطن تعزز وجودها في الشرق الأوسط بمقاتلات جديدة

المقاتلات الأمريكية
المقاتلات الأمريكية F-15E، فيتو
18 حجم الخط

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسئولين وبيانات تتبع الطائرات بأن الولايات المتحدة تنشر مقاتلات إف-15 في الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة ترسل حاملة الطائرات (يو إس إس أبراهام لينكولن) ومقاتلات إلى الشرق الأوسط

وجاء في التقرير: "ترسل الولايات المتحدة حاملة الطائرات (يو إس إس أبراهام لينكولن) ومقاتلات إلى الشرق الأوسط... هبطت المقاتلات الأمريكية F-15E يوم الأحد في الأردن".

نشر أنظمة دفاع جوي إضافية في منطقة الشرق الأوسط

كما أشار التقرير إلى أنه سيتم نشر أنظمة دفاع جوي إضافية في المنطقة، تشمل أنظمة باتريوت وثاد.

وفي الأسبوع الماضي لفتت وكالة " نوفوستي" الروسية للأنباء، من خلال صور الأقمار الصناعية الصينية، إلى وجود نشاط لحاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن في بحر الصين الجنوبي بتاريخ 14 يناير، وذلك على خلفية تقارير إعلامية عن نقلها من آسيا إلى منطقة الشرق الأوسط. 

تصاعد التوتر في العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران

وكانت وسائل إعلام أفادت سابقًا بنقل مجموعة حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية من بحر الصين الجنوبي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية للولايات المتحدة، التي تغطي الشرق الأوسط. 

ووفقًا لبيانات قناة "نيوز نايشن" التلفزيونية، فإن عملية النقل هذه مرتبطة بتصاعد التوتر في العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران.

ترامب يأمر بمحو إيران من على وجه الأرض فى هذه الحالة

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: إن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه طهران.

وجاءت تصريحات ترامب تعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن" بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه، حيث قال: "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها (إيران)… لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تمامًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران المقاتلات الأمريكية F-15E يو إس إس أبراهام لينكولن الشرق الأوسط ترامب وإيران الولايات المتحدة طهران

مواد متعلقة

ترامب يهدد بمحو إيران من على وجه الأرض ويؤكد: أصدرت تعليمات بذلك

ترامب: لا أستطيع التنبؤ بما سيحصل مستقبلا مع إيران

نتنياهو يهدد إيران برد لن يتخيله أحد حال شنها هجمات على إسرائيل

أهمها الخوف من فقدان السلطة، "معاريف": 3 أسباب وراء تأجيل ترامب مهاجمة إيران عسكريا

بعد انقطاع لأسبوعين، عودة الإنترنت الدولي في إيران

رويترز: احتجاجات إيران تودي بحياة 5 آلاف شخص بينهم 500 من عناصر الأمن

إعادة فتح المدارس في إيران بعد أسبوع من الإغلاق
ads

الأكثر قراءة

جروبات الغش تزعم تداول إجابات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتعليم تحقق

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي اليوم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

هدنة برد مؤقتة، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، أسوان تقترب من الـ30، رياح مثير للأتربة، وأمطار تمتد إلى القاهرة

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

خدمات

المزيد

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 21-1-2026

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية