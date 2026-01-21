وصلت الأحد الماضى إلى دولة عربية، واشنطن تعزز وجودها في الشرق الأوسط بمقاتلات جديدة

18 حجم الخط

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسئولين وبيانات تتبع الطائرات بأن الولايات المتحدة تنشر مقاتلات إف-15 في الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة ترسل حاملة الطائرات (يو إس إس أبراهام لينكولن) ومقاتلات إلى الشرق الأوسط

وجاء في التقرير: "ترسل الولايات المتحدة حاملة الطائرات (يو إس إس أبراهام لينكولن) ومقاتلات إلى الشرق الأوسط... هبطت المقاتلات الأمريكية F-15E يوم الأحد في الأردن".

نشر أنظمة دفاع جوي إضافية في منطقة الشرق الأوسط

كما أشار التقرير إلى أنه سيتم نشر أنظمة دفاع جوي إضافية في المنطقة، تشمل أنظمة باتريوت وثاد.

وفي الأسبوع الماضي لفتت وكالة " نوفوستي" الروسية للأنباء، من خلال صور الأقمار الصناعية الصينية، إلى وجود نشاط لحاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن في بحر الصين الجنوبي بتاريخ 14 يناير، وذلك على خلفية تقارير إعلامية عن نقلها من آسيا إلى منطقة الشرق الأوسط.

تصاعد التوتر في العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران

وكانت وسائل إعلام أفادت سابقًا بنقل مجموعة حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية من بحر الصين الجنوبي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية للولايات المتحدة، التي تغطي الشرق الأوسط.

ووفقًا لبيانات قناة "نيوز نايشن" التلفزيونية، فإن عملية النقل هذه مرتبطة بتصاعد التوتر في العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران.

ترامب يأمر بمحو إيران من على وجه الأرض فى هذه الحالة

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: إن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه طهران.

وجاءت تصريحات ترامب تعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن" بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه، حيث قال: "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها (إيران)… لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تمامًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.