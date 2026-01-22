الخميس 22 يناير 2026
خارج الحدود

رويترز: ترامب يسمح للصين بشراء نفط فنزويلا ولكن بسعر مختلف

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: إن الرئيس دونالد ترامب سمح للصين بشراء نفط فنزويلي لكن ليس بأسعار غير عادلة كتلك التي باع بها مادورو.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة حصلت خلال الأسبوع الماضي فقط على 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي، واصفًا الأمر بأنه دليل واضح على عودة واشنطن للعب دورها القيادي في أسواق الطاقة العالمية.

 وأوضح ترامب أن هذه الكميات الكبيرة تعكس مستوى متقدمًا من التنسيق والتعاون بين الجانبين، في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمي تحديات واضطرابات متزايدة.

ترامب يشيد بالإدارة الجديدة في فنزويلا ويؤكد أن التعاون القائم سيفتح أبوابًا واسعة للمكاسب الاقتصادية

وأعرب ترامب عن تقديره للتعاون الذي أبدته الإدارة الجديدة في فنزويلا، معتبرًا أن هذا الانفتاح يعكس رغبة مشتركة في تحقيق مصالح اقتصادية متبادلة. وأضاف أن فنزويلا ستجني أموالًا طائلة خلال الفترة المقبلة نتيجة هذا التعاون، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تدخل في شراكات خاسرة، بل في اتفاقات تعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأكد ترامب أن تدفق النفط إلى الولايات المتحدة يسهم بشكل مباشر في استقرار أسواق الطاقة العالمية، ما ينعكس على معدلات التضخم وأسعار الوقود حول العالم. وأشار إلى أن قوة القرار الاقتصادي الأمريكي قادرة على التأثير في اتجاهات السوق الدولية، سواء صعودًا أو هبوطًا.

ترامب: الولايات المتحدة هي القلب النابض للاقتصاد العالمي وصعودها يعني انتعاش الدول الأخرى

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، موضحًا أن نمو الاقتصاد الأمريكي يدفع الاقتصادات الأخرى إلى النمو، في حين أن استقرار السوق الأمريكية يؤدي إلى تراجع حدة الأزمات العالمية. وأضاف أن التاريخ أثبت مرارًا أن العالم بأكمله يتأثر بشكل مباشر بأداء الاقتصاد الأمريكي.

