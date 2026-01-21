الأربعاء 21 يناير 2026
خارج الحدود

فريقه المقرب منعه، ترامب يكشف عن رغبته في تغيير اسم خليج المكسيك لاسمه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مازحًا، إنه كان يخطط لإعادة تسمية خليج المكسيك باسمه، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن ليقبل بذلك.

 خليج ترامب المكسيك سابقًا

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "كنت سأسميه خليج ترامب، لكنني أظن أنني سأُقتل لو فعلت ذلك. كنت أرغب في فعل ذلك"، مضيفًا: "أنا أمزح، كما تعلمون، عندما أقول ذلك. لم أكن أنوي تسميته خليج ترامب".

شائعات حول رغبة ترامب في تغيير اسمه خليج المكسيك

وأضاف ترامب أن تصريحه قد يُثير شائعات حول رغبته في تغيير اسمه خليج المكسيك إلى خليج ترامب، لكن الشائعات ستقول ذلك، مشيرًا إلى أن "طلبه قوبل طلبه بالرفض من قِبل المقربين منه".

وتابع مازحًا: "لا يرفضني الناس كثيرًا".

وفي يناير 2025، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا لتغيير اسم خليج المكسيك رسميًا إلى "خليج أمريكا".

ترامب يصل إلى سويسرا بعد تأخر بسبب مشكلة كهربائية بسيطة في الطائرة الرئاسية

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى سويسرا بعد تأخر بسبب مشكلة كهربائية بسيطة في الطائرة الرئاسية استلزمت العودة إلى واشنطن لتغيير الطائرة.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا اليوم الأربعاء، حيث من الممكن أن تمزق طموحاته بالاستيلاء على جرينلاند من الدنمارك، العضوة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين، كما ستغطي على خطته الأصلية باستخدام ظهوره في تجمع النخبة العالمية للتحدث عن المسائل المتعلقة بقدرة بلاده على تحمل التكاليف.

