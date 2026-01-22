مقتل 4 عناصر إرهابية في تونس

18 حجم الخط

قالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: “قواتنا قتلت 4 عناصر بخلية إرهابية”.

وفي وقت سابق، ذكرت الداخلية التونسية، في بيان صادر عنها، أنها أحبطت عملية إرهابية، بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة في منطقة فريانة من محافظة القصرين غرب البلاد بالقرب من الحدود مع الجزائر.

الشرطة التونسية تعلن إحباط هجوم إرهابي

وجاء في بيان وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية تمكنت من القضاء على العنصر الإرهابي الخطير "صديق العبيدي" وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له وذلك في محيط السوق الأسبوعية بفريانة في القصرين.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية، أن عنصر أمن تعرض إلى إصابات بدنية بليغة استوجبت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الأمن التونسي يلاحق خلايا داعش والقاعدة

وتجدر الإشارة إلى أن الإرهابي "صديق العبيدي"، ينتمي إلى كتيبة "جند الخلافة" التابعة لـ"تنظيم داعش"، وينشط في الجبال الغربية لتونس على الحدود مع الجزائر، وهو متورط في العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت المواطنين والدوريات الأمنية والعسكرية.

ومنذ عام 2012، تلاحق قوات الأمن والجيش متشددين ينتمون إلى تنظيمي داعش والقاعدة، في الجبال الغربية لتونس الرابطة بين محافظات القصرين والكاف مرورا بجندوبة والواقعة على الحدود مع الجزائر.

وفي السنوات الأخيرة، تمكنت السلطات الأمنية من إحباط معظم خطط المتطرفين، كما قضت على أبرز العناصر الإرهابية المصنفة خطيرة، وأصبحت أكثر فاعلية في مواجهة تلك الهجمات.

ووقعت آخر الهجمات الكبيرة في 2015 عندما قتل متطرفون عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين على متحف باردو في تونس العاصمة ومنتجع شاطئي في محافظة سوسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.