انتهاء عضوية الجزائر في مجلس الأمن وتولي البحرين المقعد العربي

تنتهي اليوم الأربعاء عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، لتخلفها مملكة البحرين اعتبارا من يوم غد الخميس، ولمدة سنتين.

خمسة أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن

ومع بداية العام الجديد، يضم مجلس الأمن خمسة أعضاء دائمي العضوية هم: المملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والاتحاد الروسي، إضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمي العضوية انتخبتهم الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهم: البحرين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، ولاتفيا، وكولومبيا، إلى جانب الدنمارك، واليونان، وباكستان، وبنما، والصومال.

المقعد غير الدائم في مجلس الأمن

وتغادر المجلس اليوم، إلى جانب الجزائر، كل من غيانا، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا.

وبحسب العرف المعتمد، تتناوب الدول العربية على شغل المقعد غير الدائم في مجلس الأمن بين المجموعتين الإفريقية والآسيوية.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي شهد مواجهة كلامية قوية أمس الثلاثاء، بعدما ردَّ مندوب الصومال على كلمة مندوب إسرائيل، مؤكدًا أن مرتكبي الإبادة الجماعية لا يجب أن يعظوا الآخرين أو يقدموا محاضرات في “الإنسانية”.

وأوضح أن الخطاب الإسرائيلي يفتقد أي شرعية أخلاقية في ظل ما وصفه بجرائم موثقة تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين.

المندوب الإسرائيلي يستحضر التاريخ وملف “أرض الصومال”

من جانبه، حاول مندوب إسرائيل الدفاع عن موقف بلاده عبر العودة إلى سياق تاريخي، مشيرًا إلى أنه في عام 1960، عندما برزت أرض الصومال كدولة مستقلة، كانت إسرائيل من بين 35 دولة اعترفت رسميًا باستقلالها.

وأضاف أنه في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وخلال حكم الرئيس الصومالي الأسبق سياد بري، تعرض المدنيون في أرض الصومال – بحسب وصفه – إلى فظائع جماعية، دُمّرت خلالها مدن كاملة، واستُهدف المدنيون بشكل متعمد، وهي جرائم تُعرف باسم إبادة قبيلة إسحاق.

وادعى المندوب الإسرائيلي أن إسرائيل كانت الدولة الوحيدة التي أثارت هذه الفظائع رسميًا داخل مجلس الأمن في ذلك الوقت.

مندوب الصومال يرد: ادعاءات إسرائيل انتقائية وتفتقر إلى المصداقية

وفي رد مباشر، قال مندوب الصومال إنه بصفته الممثل الرسمي لبلاده، يود تقديم ملاحظات إضافية للرد على ادعاءات مندوب إسرائيل، مؤكدًا أنه سيطرح ثلاث نقاط أساسية.

النقطة الأولى: جرائم الاحتلال موثقة ولا يمكن إنكارها

شدد مندوب الصومال على أن أفعال قوة الاحتلال في فلسطين، بل وفي المنطقة بأكملها، موثقة جيدًا، وتشكل انتهاكات واضحة وصريحة للقانون الدولي.

وأوضح أن ما يُرتكب هو نمط متكرر من ترهيب السكان المدنيين، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتهجير القسري، وتجويع الأبرياء.

النقطة الثانية: قتل وتشويه مئات الآلاف أمام أعين العالم

وأضاف أن السياسات الإسرائيلية أدت إلى قتل وتشويه مئات الآلاف من المدنيين، في مشهد يُبث يوميًا أمام أنظار المجتمع الدولي، متسائلًا عن الكيفية التي يمكن بها لمن يقوم بهذه الأفعال أن يأتي اليوم ويتحدث عن “الإبادة الجماعية” كأنه طرف أخلاقي محايد.

النقطة الثالثة: صدمة من الخطاب الإسرائيلي داخل مجلس الأمن

وأكد مندوب الصومال أنه مصدوم من التصريحات الفجة التي صدرت عن المندوب الإسرائيلي داخل مجلس الأمن، معتبرًا أنها تعكس ازدواجية صارخة في المعايير.

وقال بلهجة حاسمة: "إذا أردنا الحديث عن الإبادة الجماعية، فإن إسرائيل ترتكبها بشكل يومي أمام أعيننا".

