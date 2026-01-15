إصابة 30 طالبا في تونس جراء تسرب غازي (فيديو)

18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام تونسية اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 30 تلميذا في مدارس منطقة شط السلام بولاية قابس جنوب تونس، أصيبوا بحالات اختناق وإغماء نتيجة تسرب غازي من المجمع الكيميائي بالمنطقة.

إصابة 30 طالبا في تونس جراء تسرب غازي

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر وحدات من الحماية المدنية وهي نقل تلاميذ في حالة إغماء بواسطة سيارات الإسعاف إلى مراكز صحية لتلقي العلاج.

ويأتي هذا الحادث في سياق متواتر لحالات الاختناق في قابس، التي تعاني من تلوث بيئي حاد ناتج عن مخلفات صناعية تراكمت على مدى عقود.

حوادث تلوث متكررة في تونس

وتسبب الحادث في إثارة غضبا واسعا بين السكان، الذين يطالبون منذ أشهر عبر احتجاجات متكررة بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي الذي أُنشئ عام 1972. وقد تسبب التلوث الناجم عن هذا المجمع في أضرار جسيمة للثروات البحرية على ساحل قابس، وكذلك للواحات الزراعية والوضع الصحي العام في المنطقة.

وقبل يومين من الحادث، أعلنت الرئاسة التونسية عن انتهاء لجنة متخصصة من إعداد تقرير يتضمن توصيات لوضع حلول للأزمة البيئية في قابس. ومع ذلك، لم تعلن الرئاسة عن خارطة طريق أو جدول زمني ملموس لتطبيق هذه التوصيات، مما يزيد من مخاوف السكان من استمرار المعاناة البيئية والصحية.

وتسلط الحوادث المتكررة من هذا النوع الضوء على التحديات البيئية الكبيرة التي تواجهها المنطقة، والتأثيرات الصحية الخطيرة على السكان، خاصة الأطفال، في ظل عدم وجود حلول جذرية وفعالة حتى الآن من قبل السلطات المعنية.

