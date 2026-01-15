الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة 30 طالبا في تونس جراء تسرب غازي (فيديو)

الشرطة التونسية
الشرطة التونسية
18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام تونسية اليوم الخميس، أن  ما لا يقل عن 30 تلميذا في مدارس منطقة شط السلام بولاية قابس جنوب تونس، أصيبوا بحالات اختناق وإغماء نتيجة تسرب غازي من المجمع الكيميائي بالمنطقة.

 

إصابة 30 طالبا في تونس جراء تسرب غازي 

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر وحدات من الحماية المدنية وهي نقل تلاميذ في حالة إغماء  بواسطة سيارات الإسعاف إلى مراكز صحية لتلقي العلاج.

شاهد الفيديو من هنا

ويأتي هذا الحادث في سياق متواتر لحالات الاختناق في قابس، التي تعاني من تلوث بيئي حاد ناتج عن مخلفات صناعية تراكمت على مدى عقود.

حوادث تلوث متكررة في تونس

وتسبب الحادث في إثارة  غضبا واسعا بين السكان، الذين يطالبون منذ أشهر عبر احتجاجات متكررة بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي الذي أُنشئ عام 1972. وقد تسبب التلوث الناجم عن هذا المجمع في أضرار جسيمة للثروات البحرية على ساحل قابس، وكذلك للواحات الزراعية والوضع الصحي العام في المنطقة.

وقبل يومين من الحادث، أعلنت الرئاسة التونسية عن انتهاء لجنة متخصصة من إعداد تقرير يتضمن توصيات لوضع حلول للأزمة البيئية في قابس. ومع ذلك، لم تعلن الرئاسة عن خارطة طريق أو جدول زمني ملموس لتطبيق هذه التوصيات، مما يزيد من مخاوف السكان من استمرار المعاناة البيئية والصحية.

وتسلط الحوادث المتكررة من هذا النوع الضوء على التحديات البيئية الكبيرة التي تواجهها المنطقة، والتأثيرات الصحية الخطيرة على السكان، خاصة الأطفال، في ظل عدم وجود حلول جذرية وفعالة حتى الآن من قبل السلطات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تونس قابس المجمع الكيميائي حالات إختناق الرئاسة التونسية تلوث بيئي

مواد متعلقة

اختناق 4 عمال أثناء تركيب مواسير بأحد مواقع العمل بالصحراوي الشرقي ببني سويف

بعد تأييد الأحكام ضد الجماعة، هل تكشف قضية الغرفة السوداء ملف التنظيم السري للإخوان في تونس؟

إصابة شخصين، الحماية المدنية بالفيوم تخمد حريقين بمنزل ريفي وفندق بقرية تونس

فضيحة جديدة لإثيوبيا، أديس أبابا تلوث مياه النيل بمواد تعدين البيتكوين السامة

ads

الأكثر قراءة

الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

تفاعل كبير مع جولة اليوتيوبر العالمي "سبيد" في مصر (فيديو)

وزيرا البترول والطيران يجتمعان للتنسيق الخاص بمشروع وقود الطائرات المستدام

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر الأرز اليوم في مساء يوم الخميس

الأهلي يودع البطولة رسميا، ترتيب المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر

بيزيرا يسجل هدف الزمالك الأول في شباك المصري من ركلة جزاء

اغتيال القيادي القسامي محمد الحولي في قصف للاحتلال على دير البلح (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم في مساء يوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 15-1-2026 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع اقتراب أيامه، معنى شعبان ولماذا سمي بهذا الاسم؟

ما هي الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رجب

المزيد
الجريدة الرسمية