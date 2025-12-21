18 حجم الخط

أعلنت السفارة الروسية في تونس، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية يسمح لطاقم المروحية الروسي البيلاروسي، الذي كان محتجزا في مطار جربة جرجيس، بمغادرة البلاد "في القريب العاجل".

السفارة الروسية في تونس تعلن انتهاء أزمة طاقم المروحية الروسي البيلاروسي



وقالت السفارة الروسية في بيانها، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية على أن يغادر الطاقم المكون من 7 مواطنين روس و2 مواطنين بيلاروسيين البلاد في القريب العاجل.

وأشارت السفارة، إلى أن الطاقم حر وغير محتجز، إلا أنه غير قادر على مغادرة المطار في الوقت الحالي، حيث يتواجد في المنطقة الدولية (الترانزيت) فقط. ويعود ذلك إلى أن وجودهم في تونس كان لغرض العبور المؤقت نحو دولة أخرى، وهي الجزائر.

أزمة طاقم المروحية الروسي البيلاروسي

ويستطيع الطاقم مغادرة تونس على متن رحلات عادية دون المروحية، في حال رغب بذلك، على أن تبقى المروحية في مطار جربة جرجيس. أما مغادرة الطاقم بالمروحية، فمرهونة بالحصول على تصريح دخول من الجانب الجزائري، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأكدت السفارة أن الدولة التونسية غير معنية بالموضوع، ولا تضع أي عراقيل أمام الطاقم. وعند تواصل السفارة الروسية مع السلطات التونسية، تم التأكيد رسميا أنه لا توجد أي مشكلة من الجانب التونسي، وأن المغادرة متاحة فور توفر الترتيبات اللازمة.

وفي وقت سابق قال الطيار سيرجي سوسلوف، أحد أفراد الطاقم، إنهم محتجزون في مطار مدينة جرجيس منذ 19 ديسمبر دون إبداء أسباب واضحة، بعد أن قاموا بهبوط تقني مُخطط له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.